Teodoro Garcia afirma que el Gobierno de Murcia "es un ejemplo de unión y cohesión"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García analiza en COPE Murcia la actualidad política regional. La coalición del gobierno, los posibles cambios en el ejecutivo y la evolución de la pandemia son algunos de los asuntos que se van a abordar. Teodoro García asegura que el pacto de gobierno entre PP y CS está dando buenos resultados en la región, a diferencia de la situación del gobierno de España.

"El PSOE ha aceptado excluir a Podemos de la negociación" para renovar el CGPJ

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE, donde ha confirmado el inminente pacto entre el PSOE y su partido para renovar el CGPJ, el cual deja fuera a Podemos. Según ha dicho, han puesto tres condiciones: “que Podemos no tenga nada que ver en esta negociación, que se avance en la despolitización, es decir, que no haya políticos que den el salto de la política al órgano de gobierno de los jueces, y que se reforzara la independencia de estos órganos judicales”. De todas, los de Sánchez han aceptado la primera, por lo que el PP se ha acercado a consensuar la renovación. "Podemos no va a tener nada que ver en la renovación de los órganos constitucionales", ha asegurado el dirigente popular.

Pese a ello, Egea ha dicho que necesitan que los políticos no den el paso al órgano de gobierno de los jueces, en referencia a Dolores Delgado, la fiscal general del Estado y exministra socialista de Justicia, cuyo relevo ha confirmado que han pedido al PSOE.

El secretario general del Partido Popular ha insistido en que “Podemos está al margen de cualquier conversación” y que “este es el camino adecuado” porque “el pirómano no puede elegir al bombero”. De la misma forma, ha dicho que “sería deseable” que todos los órganos constitucionales pendientes de renovación “se incluyeran dentro de este acuerdo”.

“Podemos no va a tener personas en esta renovación porque Podemos tiene un pacto con Sánchez, pero no con el PP ni lo va a tener nunca”, ha dicho el dirigente popular, que ha añadido que el pacto de Sánchez con Podemos es porque él quiere ya que Casado le ha ofrecido “acuerdos de Estado que rechazó”.

Egea ha criticado que Sánchez “tiene a la mitad del gobierno incendiando las calles” y ha dicho que “no puede ser que el Gobierno de España defienda más a un rapeto que a un autónomo”.