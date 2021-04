Federación de Peñas y Agrupación Sardinera piden a los murcianos sentido común

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, junto al vicealcalde, Mario Gómez, y los presidentes de la Federación de Peñas Huertanas, Juan Pablo Hernández, y de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, han ofrecido una rueda de prensa para lanzar un mensaje de tranquilidad, de prudencia y de responsabilidad para esta semana que deberían celebrarse decenas de eventos con motivo de las Fiestas de Primavera, pero que la pandemia ha obligado a cancelar por segundo año consecutivo.

"Somos conscientes de que es una pena que, un año más, no podamos ver en nuestras calles los desfiles de las Fiestas de Primavera, Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina, pero les aseguro que es mucho más triste encontrarse con los hospitales llenos de personas contagiadas por Covid", ha declarado el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas Huertanas ha recordado que "mañana martes no se celebra el Bando de la Huerta aunque sea festivo" y ha realizado una llamada a la responsabilidad y el sentido común. Igualmente, ha señalado que tampoco se instalarán barracas.

Igualmente, el presidente de la Agrupación Sardinera ha remarcado que su colectivo "no va a realizar ningún acto y que no se verá ningún traje de sardinero en las calles para no llamar a la aglomeración".

Dispositivo especial y drones

Serrano ha puntualizado que mañana martes habrá un gran dispositivo especial de Policía Local, con más de 400 agentes, que estarán apoyados por cerca de 50 voluntarios de Protección Civil, así como 250 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, que se ocuparán del control y vigilancia de estaciones, aparcamientos disuasorios, accesos y pedanías.

Además, el alcalde de Murcia ha informado de que durante el Bando de la Huerta habrá drones incidiendo en mensajes de cautela, siempre de forma preventiva, al tiempo que controlarán plazas, jardines y parques para evitar aglomeraciones.

"El año pasado nos tocó confinamiento y este año nos toca calma. Quizá así estemos asegurando que en 2022 podamos celebrar las mejores Fiestas de Primavera que se hayan conocido", ha afirmado el regidor.

Audio









Mensajes de sensibilización desde las redes sociales municipales

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, las Concejalías de Sanidad y Juventud están lanzando desde las redes sociales municipales mensajes de sensibilizando a la población. Por ejemplo, desde el área de Sanidad se están lanzando mensajes como: "El día del Bando paremos la Covid: nosotros seguimos vacunando, tú sigue respetando la distancia y usando correctamente la mascarilla. NO PERMITAS QUE LA COVID ENTRE EN CASA" y "No permitas que otro Bando nos quedemos sin disfrutar de las fiestas. Sigue cumpliendo las medidas sanitarias de prevención frente al Covid-19".

Asimismo, desde la Concejalía de Juventud, el principal mensaje es "Vive en casa el Bando de la Huerta"; y se propone enviar fotos con varios hashtag que muestren a jóvenes vestidos de huertanos y huertanas en su casa, cocinando un plato típico o decorando con utensilios de la huerta.