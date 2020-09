El exconsejero Antonio Cerdá comunica al juzgado que no declarará contra Valcárcel

El ex consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia Antonio Cerdá ha comunicado al juzgado que investiga la pieza separada de la desalinizadora de Escombreras abierta contra el ex presidente regional Ramón Luis Valcárcel que no prestará declaración en la misma, en la que está citado como testigo.

A través de un escrito presentado por su letrado, según ha sabido Efe, Cerdá adelanta, “a los efectos oportunos”, que se acogerá a su derecho a no declarar dado que figura como investigado en la causa principal que sobre el mismo tema se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia desde 2016.

Y añade que esa circunstancia hace que disponga de “su especial estatuto”, al que se acoge para ejercer su derecho a no declarar, en condición de testigo, en esa pieza separada, en la que estaba citado para este martes.

A instancias de la Fiscalía, el juzgado había citado como testigos a una serie de personas, entre ellas, la ex consejera de Hacienda Inmaculada García y la ex directora general de Presupuestos, Isabel Martínez, que no pudieron comparecer por distinto motivo y que lo harán la semana próxima.

Tampoco declaró el ex gerente del Ente Público del Agua (EPA) Amalio Garrido, al alegar su defensa que no había tenido tiempo suficiente para instruirse de la causa.

En esta pieza separada se investiga si Valcárcel pudo incurrir en los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones por su gestión en torno a la promoción y construcción de la planta desalinizadora.