Esther Clavero pone su cargo y militancia "al servicio de su partido" pero no dimite

La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, ha querido aclarar en una rueda de prensa la polémica suscitada por su vacunación contra la COVID-19.

Clavero ha manifestado que ha puesto al servicio del PSRM-PSOE su cargo como alcaldesa del municipio y su militancia del partido. La propia primer edil ha declarado que ha hablado "personalmente con Diego Conesa" el cual le ha manifestado su apoyo" porque es claro que si hubiera hecho algo mal no lo hubiera hecho a escondidas".

Además, Clavero ha asegurado que "en ningún momento me he valido de mi cargo para que me pusieran la vacuna"

Por lo que ha argumentado que en ningún momento se ha ocultado su vacunación y que esta se hizo "con luz y taquigráficos, a plena luz del día y con otros usuarios que estaban allí presentes".

Clavero ha argumentado que pidió explicaciones a la directora de enfermería del centro de salud y al director del centro médico donde le administraron la vacuna para conocer si "me correspondía la vacuna y que tras la comprobación con el SMS se la administró".

Finalmente, Clavero ha denunciado que " ha habido una injerencia con fines políticos en su historial médico y que tomará las medidas oportunas al respecto".

Esto no supone una dimision formal como alcaldesa sino que si así lo decidiera el Partido Socialista dejaría de militar en sus filas.

Esther Clavero ha anunciado que fue llamada para vacunarse por miembros del centro de salud el pasado jueves dia 14. Clavero alude que al ser enferma oncologica y de exposición pública aceptó la vacunacion para evitar incluso una baja.

Según ella si hubiera mala intención se habría vacunado con el centro cerrado.

A este respecto el Servicio Murciano de Salud ha abierto una información reservada al sanitario que firmó el escrito justificando la vacunación de la alcaldesa. Según el SMS se trata de un escrito particular y no avalado por la gerencia saniataria. Estas fuentes añaden que se realizó una consulta verbal desde el centro de salud a la gerencia del área y se respondió que “no se podia vacunar”

Clavero también ha anunciado que emprenderá acciones legales con quienes han entrado en su expediente médico privado. Sean políticos o no. Y ha acusado al PP de utlizar este caso para blanquear lo ocurrido con el exconsejero Villegas