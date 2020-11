Esther Clavero califica de "dura, dolorosa y trágica" la última semana en el municipio molinense

La Alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero Mira, ha presentado los datos actualizados de la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el municipio. Le ha acompañado en la presentación el Concejal de Deporte y Salud, Miguel Ángel Cantero García.

“Dura, dolorosa y trágica. Estas tres palabras describen a la perfección cómo ha sido esta última semana en Molina de Segura –ha señalado la Alcaldesa para comenzar su comparecencia ante los medios de comunicación-. Ni el descenso de la incidencia acumulada, ni el menor número de casos registrados en estos últimos siete días, mitigan la gran pena que nos invade tras la irremediable pérdida de 13 de los nuestros. En una semana, del jueves pasado a hoy, en Molina de Segura hemos casi duplicado el número de fallecidos en esta segunda ola, llegando a las 28 víctimas, 28 historias de vida truncadas”.

“Personas que nos dejan sin poder despedirse y sin haberles dicho adiós debidamente. Quiero reconocer la entereza de sus familiares y unirme a su desgarrador dolor. Ellos son nuestro referente para seguir firmes en la lucha contra esta pandemia. Su sufrimiento no debe resultarnos indiferente”.

A fecha de ayer miércoles 11 de noviembre, Molina de Segura tiene un total de 249 casos activos, 83 menos que el pasado jueves 5 de noviembre, con una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 261,5 casos por 100.000 habitantes. Este índice sitúa al municipio en el lugar 33 de incidencia entre los 45 municipios de la Región, nueve puestos por debajo de la media regional, que ayer estaba en 396 casos.

La Incidencia Acumulada en las dos últimas semanas está en 662,1 casos por 100.000 habitantes, 125 casos por debajo de la media de la Comunidad.

En lo que va de esta segunda ola de la pandemia, Molina de Segura acumula un total de 2.270 PCR positivas. El incremento desde el jueves 5 hasta el miércoles 11 de noviembre ha sido de 161 PCR positivas, lo que supone una media de 23 casos diarios. La semana anterior esa media diaria era de 41 casos, lo que significa un recorte de casi la mitad.

En la tarde del miércoles 11 de noviembre, en el seno de la reunión semanal del Comité Técnico Científico de Molina de Segura, se informó de la situación por zonas de salud dentro del municipio, unos datos que vienen a demostrar el ligero descenso de contagios que se ha registrado en los últimos siete días.

No obstante, el número de casos continúa siendo muy elevado en la Zona de Salud Sur, con una Incidencia Acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 998,8 casos. En la Zona de Salud Norte la Incidencia Acumulada es de 768 casos, y en la Zona de Salud Este de 273,5 casos.

“Las claves para combatir esta pandemia –explica Clavero- siguen estando, mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, en la reducción de nuestros contactos sociales y en la intensificación de las labores de rastreo, acción esta última de la que nuestra Región no puede presumir, desgraciadamente, de una gestión eficaz, a pesar del apoyo demostrado por algunos ayuntamientos, como es el caso del nuestro, que ha puesto a disposición del Servicio Regional de Epidemiología 15 técnicos municipales formados en labores de rastreo, como ya saben”.

“Los rastreadores, está demostrado, salvan vidas y evitan confinamientos; por eso sería necesario que nuestro gobierno regional aceptara el ofrecimiento del Ministerio de Defensa para incrementar el número de rastreadores. El más de un centenar de efectivos del ejército que llevan cerca de dos meses trabajando en la Región de Murcia ha localizado en todo este tiempo 4.000 positivos por coronavirus y ha realizado el seguimiento de 12.000 contactos estrechos asociados”.

La Alcaldesa ha insistido en que “reforzar la atención primaria y contar con rastreadores suficientes es, además, fundamental para evitar el colapso del sistema sanitario. El Gobierno Regional ha tenido tiempo y fondos para ello. Como saben, este verano el Gobierno de España puso a disposición de la administración autonómica 98 millones de euros a los que este mes de noviembre se sumará una nueva aportación estatal”.

Clavero también se ha referido a las medidas aprobadas por el Gobierno Regional, prorrogadas por 14 días, hasta el día 22 de noviembre, que incluyen la prohibición de la movilidad nocturna entre las once de la noche y las seis de la mañana, la prohibición de las reuniones de más de seis personas y el cierre perimetral, tanto de la Región como de los municipios entre sí, así como al cierre de terrazas y zonas interiores de los bares y restaurantes hasta el día 20 de noviembre. Ha reiterado “el apoyo del Ayuntamiento a este importante sector de nuestra economía. Durante estos días, la mejor forma de apoyar de forma personal a nuestros bares y restaurantes es hacer pedidos a domicilio y degustar en casa la rica gastronomía que elaboran en sus fogones. No podemos olvidar que también está prohibido comer y beber en espacios públicos cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, excepto por convivientes”.

“También quiero recordar que la estancia en nuestros parques, jardines y espacios de esparcimiento público no puede prolongarse más allá de las siete de la tarde, con la intención de evitar un uso inadecuado de estas zonas y disminuir el riesgo de nuevos contagios asociados a reuniones informales en las que se ha observado que se produce una relajación de medidas, como la distancia interpersonal o el uso de la mascarilla. El cumplimiento de estas medidas debemos integrarlo en nuestra forma de actuar. Sé que puede resultar incómodo e incidir negativamente en nuestra forma de entender las relaciones personales y sociales, pero se trata de hacer un sacrificio entre todos para conseguir recortar la propagación del virus”.

“Solo con responsabilidad y siendo proactivos en la lucha por romper la cadena de contagios –señala la Alcaldesa- conseguiremos parar su expansión y salvar vidas; ésa debe ser nuestra máxima prioridad”.

Esther Clavero ha informado que, desde el inicio de la pandemia, la Policía Local de Molina de Segura ha puesto un total de 683 sanciones por incumplimiento de la normativa establecida, la mayoría de ellas, concretamente 413, por no llevar o usar inadecuadamente la mascarilla:

- 164 por beber en la vía pública.

- 24 por reuniones de más de 6 personas.

- 23 por celebrar fiestas sin las necesarias medidas de seguridad.

- 21 por incumplir el toque de queda, de las cuales 11 han sido impuestas en la semana del 2 al 8 de noviembre.

El resto de sanciones han sido puestas por fumar en la vía pública, excederse en el horario de cierre de los locales, exceso en la ocupación de vehículos, no guardar la correspondiente cuarentena y por consumir en la barra de los locales de hostelería.

La Alcaldesa ha concluido señalando que “la unidad social y la responsabilidad ciudadana son las mejores aliadas con las que contamos en Molina de Segura para acabar con esta pandemia y conseguir superar el profundo perjuicio social y económico que nos está ocasionando. Unidos y responsables nada nos impedirá volver a vivir en un entorno de normalidad y seguridad”.