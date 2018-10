ElPozo Murcia FS suma la cuarta victoria consecutiva ante Valdepeñas Albali (7-2)

ElPozo Murcia FS llega a la cuarta victoria consecutiva después de superar por un cómodo 7-2 a Valdepeñas en el Palacio de los Deportes.El encuentro arrancó con un equipo castellano manchego que buscaba jugarle de tú a tú a los murcianos pero en el minuto 7 el capitán charcutero, Miguelín, se encargó de romper la monotonía con un gol espectacular. Sólo cinco minutos después Mateus hacía el 2-0 que encontró rápida réplica con el ex jugador de los murcianos José Ruiz que hizo el 2-1 pero en los instantes finales del primer acto Andresito hacía el de la tranquilidad para llegar al descanso esperando una segunda mitad en la que los de Diego Giustozzi mostraron su total superioridad.

Los segundos veinte minutos arrancaron con el equipo murcianos llevando el peligro sobre la meta defendida por Mendiola. En el veintidós, Andresito tuvo en sus pies el cuarto, pero Mendiola con una parada a bocajarro evitó que el balón se acabase colando en el fondo de la red.

Dos minutos mágicos de los murcianos hicieron que llevasen la cuenta anotadora hasta los cinco tantos. En el veinticinco, Pito empujo el balón en el segundo palo para hacer el cuarto. Mientras, que dos minutos más tarde, Miguelín colocó el quinto al transformar su lanzamiento de penalti. Con la desventaja en el marcador, los de Ciudad Real apostaron por salir con portero-jugador.

Entrados el ecuador del segundo tiempo, Pito aprovechó el juego de cinco de los azulones para macar su segundo gol y el sexto de los murcianos. Los visitantes buscaron con ahínco el gol. Manu García estuvo cerca de ello a pase de Juanan, pero finalmente su disparo no logró colarse entre los tres palos. A cuatro minutos del final, Viña Albali Valdepeñas recortó distancias en el luminoso por medio de Dani Santos. No obstante, la respuesta murciana no se hizo esperar al marcar Álex García al rematar la jugada en el segundo palo.

Antes de comenzar el partido el conjunto murciano realizó un homenaje a Carlos Alcaraz, que el pasado fin de semana, en el Dia de oro del deporte murciano, conquistó la Copa Davis junior con el equipo de España.