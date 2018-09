Edu Durán llega a UCAM Murcia CB con el objetivo de seguir creciendo y haciendo historia con el equipo

El UCAM Murcia CB ya ha comenzado su pretemporada, donde ha dejado muy buenas impresiones en el Circuito Movistar celebrado en Guadalajara. Un torneo en el que no pudo estar Edu Durán, por un traumatismo costal, y que hoy ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto universitario. “Soy un jugador que abre bien el campo, que puede encontrar espacios para tirar. Me gusta ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque. Estos últimos años he dado más actividad a mi juego, y en ataque siempre intento pisar pintura y aprovechar los tiros que tengo”, se ha definido el escolta madrileño.

Tras una dilatada experiencia en LEB Oro, donde siempre ha rendido a un nivel muy alto, se une a un proyecto que ha ido creciendo a pasos agigantados cada año. “Sé lo bien que se están haciendo las cosas en el UCAM Murcia CB, y siempre van ascendiendo cada año. Nuestro primer objetivo es Morabanc Andorra y superar el escollo para entrar en la fase regular de la Basketball Champions League”, ha admitido Durán, que sabe que los nuevos jugadores necesitan un tiempo de adaptación. “Se nota el cambio a nivel físico, pero te aclimatas. Aquí, cada error se castiga al instante, y es la mayor diferencia entre ACB y LEB Oro”.

El madrileño ha asegurado que “cuando te llama el UCAM Murcia CB no le puedes decir que no, evidentemente. Ni me lo pensé”. Del mismo modo, Durán ha hablado sobre Javi Juárez, entrenador con el que vivió una temporada en el CEBA Guadalajara. “Es incansable, y exige el máximo. En los dos últimos partidos hemos visto que si el equipo está concentrado, como pide Javi, este equipo puede competir contra cualquier equipo”, ha incidido.

El escolta ha explicado que está “mucho mejor del golpe en el costado, y voy a seguir con entrenamientos en gimnasio. Según como vaya el dolor, decidiremos si viajo a Vilagarcía o no”. Así, Durán ha recordado que para él “es una pasada jugar dos competiciones, como la Liga Endesa y la Basketball Champions League, en mi primer año. Ahora que lo tengo en la mano, lo voy a coger con las máximas ganas para intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda”, ha finalizado.