Docentes Unidos acusa a la consejera de "seguir improvisando" en el inicio del curso

Docentes Unidos ha acusado a la consejera de Educación, Esperanza Moreno, de "blanquear su imagen" al atender la petición del profesorado respecto al teletrabajo, en un intento de mostrar que "está haciendo concesiones" cuando "en realidad sigue improvisando", informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Según el colectivo, el pasado 12 de septiembre, la Consejería "improvisó" nuevas instrucciones "en las que obligaba a todos los docentes a desplazarse a su lugar de trabajo mientras que toda la población y su alumnado está confinado y teletrabajando desde casa".

Sin embargo, tres días después "publica una circular en la que permite solicitar el teletrabajo desde casa a docentes vulnerables o con problemas de conciliación, eso sí, garantizando que usarán sus propios medios tecnológicos".

A juicio de Docentes Unidos, "la consejería quiere dar la imagen de que está haciendo concesiones cuando en realidad va improvisando medidas según evolucionan las distintas situaciones", a lo que han sumado que "desde marzo sabíamos que había tres escenarios posibles y, sin embargo, no se ha organizado ninguno de ellos".

La organización ha asegurado que "todas estas medidas llegan tarde ya que hemos empezado el curso y en muchos centros a día de hoy ya están teletrabajando", con lo que "seguimos con la tendencia a la improvisación que caracteriza a esta Consejería".

Docentes Unidos ha señalado que "desde el día 1" han pedido que la Consejería estableciese medidas de conciliación, regulación del teletrabajo y normativa específica para los docentes de riesgo, y "se ha negado tanto a dar soluciones como a invertir en medios".

"Es evidente que obligarnos a desplazamientos innecesarios provocando la entrada y salida de docentes en otros municipios con alta tasa de contagio favorece la transmisión comunitaria", han apuntado las mismas fuentes.

El colectivo ha considerado que "en situaciones de confinamiento, debe primar también la salud de los docentes, junto con la de los alumnos y sus familias", por lo que, en su opinión, "se nos debe dotar de medios tanto en los centros como en nuestras casas si tuviésemos que teletrabajar".

En este sentido, ha insistido en que "la voluntariedad que exigíamos no puede ser a costa de los medios de las y los docentes como ya ocurrió durante los meses de confinamiento".

A esto, ha añadido que "en muchos de los centros de la Región de Murcia no existe una dotación tecnológica eficaz ni una conexión adecuada para que todos trabajemos en dichos centros ni tampoco se plantea dotar de medios a los docentes que teletrabajen en casa por cuestiones de salud, conciliación o desplazamiento".

Por tanto, "no se nos está dotando de material y se está encubriendo el uso de nuestros recursos personales bajo la voluntariedad de acogerse al teletrabajo, es decir, no se invierte ni un sólo euro de nuevo en educación y pretenden que trabajemos a coste cero", han aseverado desde Docentes Unidos.

En este punto, han recordado que la Consejería "obvia" normativas actuales sobre el uso de dispositivos tecnológicos en las relación laboral, como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de datos Personales y garantías de los derechos digitales, que recoge que el trabajador "puede negarse a emplear sus dispositivos privados sin necesidad de argumentación alguna, por lo que la empresa será la encargada de facilitar al trabajador los medios necesarios".

"No entendemos esta actitud beligerante contra nosotros que a día de hoy sostienen desde las consejerías de Sanidad y Educación", ha apuntado el colectivo, para quien "si un docente contrae el virus, no sólo tendrá que lidiar con la enfermedad, sino con la criminalización por parte de la clase política, cuando son ellos los culpables de no haber garantizado los medios y recursos necesarios para una vuelta segura".

Por último, ha manifestado que no se sienten "seguros ni apoyados", tras lo que ha recalcado que "la única solución posible pasa por la contratación de más docentes, bajada de ratios y uso de más espacios".