El deporte español se vuelca con el proyecto UCAM - COE

"Ningún comité olímpico del mundo podría organizar un acto como éste, que es posible gracias a nuestro proyecto con la UCAM". Con estas palabras, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, abría un acto que el máximo organismo olímpico español y la UCAM pusieron de manifiesto el gran trabajo conjunto que están realizando para que los deportistas españoles puedan seguir compitiendo al máximo nivel sin renunciar a sus estudios. Esta alianza ha crecido de forma exponencial en los últimos años porque son los propios deportistas los que han reclamado a ambas instituciones que sigan trabajando en este camino. Junto al presidente del COE, María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, pusieron el valor la importancia de seguir en este camino para que los deportistas españoles no renuncien a su carrera académica,

Se trata de un trabajo de servicio al deportista que sigue creciendo y que da respuesta a la gran la demanda por parte de los deportistas. Por ello, nace la necesidad y la posibilidad de instalar una sede de la UCAM en Alcorcón, que convertiría a esta localidad madrileña en el epicentro de la formación y la investigación en materia deportiva en Europa.

La secretaria de Estado para el Deporte, aplaudió la gran labor que están realizando ambas instituciones. Para Rienda "los deportistas sois un gran referente para toda la sociedad y por ello queremos que tengáis las herramientas necesarias para defenderos en el mundo real una vez que termine vuestra carrera deportiva".

Alejandro Blanco, presidente del COE, resaltó las líneas maestras del trabajo que realizan ambas instituciones: "Esta alianza está basada en la lealtad y la hermandad. Este proyecto es una referencia mundial y no tiene límites". En esa línea, José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, agradeció el apoyo que siempre ha encontrado en el COE: "Alejandro Blanco ha sido fundamental para que todo esto, que lo realizamos por y para los deportistas, sea una realidad".

Además, tomaron la palabra dos deportistas que conocen bien el trabajo que vienen realizando la UCAM y el COE. David Cal, máximo medallista olímpico español de todos los tiempos, tras su retirada, se incorporó al Servicio de Deportes y está disfrutando de una nueva vida en la que el deporte sigue siendo fundamental: "Tuve dudas de si sabría hacer algo que no fuera ser piragüista. Me apareció la oportunidad de trabajar en la Universidad y, aunque al principio me costó, gracias a mis compañeros del Servicio de Deportes, he conseguido adaptarme y disfrutar con lo que hago. Quiero agradecer públicamente esta oportunidad a José Luis Mendoza".

Joel González, doble medallista olímpico en taekwondo, es el ejemplo perfecto del deportista que se esfuerza hasta el límite por sacar sus estudios adelante: "He estudiado un máster con la UCAM y gracias al esfuerzo y la flexibilidad de la Universidad conseguí sacarlo. Ahora estoy haciendo el doctorado y estoy muy ilusionado".

Además, el acto sirvió para acoger a una serie de deportistas que todavía no habían sido presentados en el COE como miembros de la familia de la UCAM: Marcus Cooper Walz, Cristian Toro, Rodrigo Germade y Mohssine Moutahir (piragüismo); Sandra Sánchez y Rocío Sanchez (kárate); Sonia Ruiz (baloncesto en silla de ruedas); Jesús Cantero, José Manuel Ruiz y María Xiao (tenis de mesa); Ángela Pumariega (vela); Ana Mariblanca (triatlón); Alberto Gaitero (judo); María Pérez (atletismo); Mihaela Ciobanu (balonmano); Marta Calvo (taekwondo); Alfonso Cabello y Leire Olaberria (ciclismo); Martín Melconian (natación); y Maica García (waterpolo).

Además, estuvieron presentes arropando a sus compañeros y dándoles la bienvenida a la UCAM: Carolina Marín y Pablo Abián (bádminton); Damián Quintero (kárate); Sofía Toro (vela); Ruth Beitia y Raquel González (atletismo); Artemi Gavezou (gimnasia rítmica); Elsa Baquerizo (voley playa); Javier Fernández (patinaje sobre hielo); Teresa Perales y Duane da Rocha (natación); Joel González (taekwondo); Sete Benavides, David Cal, Paco Cubelos, Teresa Portela y Javier Hernanz (piragüismo); y Elías Cuesta (tiro con arco).

Alcorcón, próximo paso

El proyecto de la UCAM y el COE quiere dar un gran paso instalando un campus en Alcorcón que sería muy importante para el gran número de deportistas que entrenan y tienen su residencia en Madrid. José Luis Mendoza resaltó que "nuestra idea es convertir a Alcorcón en una referencia europea en el ámbito académico en salud y deporte". En esa línea, Alejandro Blanco apostó por este paso de la UCAM que "convertirá a Alcorcón en una referencia mundial en investigación deportiva".