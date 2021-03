La Delegación del Gobierno incoa un expediente sancionador a Vox por el acto celebrado en Murcia

La Delegación del Gobierno en la Región ha incoado un expediente sancionador a Vox por el acto protagonizado por su líder nacional, Santiago Abascal, el jueves por la mañana en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Cabe recordar que el acto había sido convocado por Vox como una rueda de prensa en la céntrica capital de la Región. No obstante, al evento han acudido cientos de personas --un millar, según la organización--, que se han congregado en torno a Abascal.

El acto se ha desarrollado 24 horas después de que PSOE y Ciudadanos presentaran en la Asamblea regional una moción de censura para desbancar a los 'populares' del Ejecutivo autonómico tras 26 años en el poder.

El líder de Vox, que ha estado acompañado por el presidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo, y el diputado regional Pascual Salvador, entre otros dirigentes, ha agradecido a los presentes su asistencia y ha asegurado que no se esperaba tanta participación porque la convocatoria, en principio, era para ofrecer declaraciones a la prensa.

Errejón acusa a Vox de incumplir las medidas anticovid en el acto de Abascal en Murcia y pide a Interior sanciones

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Ministerio del Interior si piensa imponer medidas sancionadoras contra Vox tras el acto protagonizado este jueves en Murcia por el presidente de esta formación, Santiago Abascal, al entender que se han incumplido de forma "flagrante" las restricciones de la región ante el coronavirus.

Así lo traslada mediante una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, en la que se hace eco de las imágenes difundidas en redes y medios con la multitud de simpatizantes de Vox congregados en el evento.

Según relata Errejón en la iniciativa, Abascal ha acudido a Murcia para realizar una rueda de prensa a la que convocó a militantes de Vox para expresar la posición ante la una moción de censura conjunta del PSOE y Ciudadanos en Murcia.

"El argumento de la convocatoria de una rueda de prensa no fue otra cosa sino la excusa para la convocatoria de un acto público de Vox con su militancia y simpatizantes, en el que tanto Abascal como la dirección regional de su partido se han saltado todas las normas fijadas en función de las restricciones establecidas en la región de Murcia, de acuerdo con el nivel de alerta sanitaria por Covid-19", señala

CCOO anuncia una posible denuncia contra Abascal por un atentado contra la salud pública

El sindicato CCOO ha anunciado una posible denuncia contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por un "atentado contra la salud pública" tras el acto realizado por este partido este jueves en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Para el sindicato, este acto "contraviene cualquier tipo de respeto por los habitantes de la Región en un momento en que a causa de los contagios provocados por el Covid 19 la salud y economía de muchas personas está en graves apuros".

A juicio de CCOO, el evento es una "falta de respeto total tanto por la ciudadanía en general como por los trabajadores y las trabajadoras obligados a ejercer en ese entorno como son las plantillas de los medios de comunicación y las de la hostelería de los negocios ubicados en la citada plaza".

Para CCOO de la región de Murcia, "la ambición política de una formación en ningún caso puede estar por encima de las necesidades de los ciudadanos que pretende gobernar", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

Así mismo, el sindicato quiere remarcar el "agravio comparativo sufrido por las organizaciones feministas el 8M en comparación con el evento celebrado por Vox" e insta a las autoridades competentes a "tomar cartas en el asunto".

Para CCOO, el cumplimiento de la normativa sanitaria es "inviolable" y el acto celebrado "demuestra, una vez más, el desprecio del partido VOX por los ciudadanos y ciudadanas, en el día de hoy, de la Región de Murcia".

PSOE: "López Miras y el PP callan ante el vergonzoso y peligroso acto de Vox"

El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, ha denunciado públicamente que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el PP "sigue actuando con irresponsabilidad y callan ante el vergonzoso y peligroso acto de Vox en Murcia, que ni siquiera se había comunicado a la Delegación del Gobierno".

"Es una vergüenza que se celebren este tipo de actos en plena pandemia y López Miras y el Partido Popular no digan nada, parece que ya no hay emergencia sanitaria. Este acto no ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno en ningún momento", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que las asociaciones feministas, que organizaron las concentraciones, actuaron de manera ejemplar cumpliendo todas las medidas sanitarias que les comunicó Delegación del Gobierno.