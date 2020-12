Decálogo de consejos de la Comunidad para el consumo responsable en Navidad

La Comunidad Autónoma ofrece un decálogo de consejos para realizar un consumo responsable en una Navidad marcada por la pandemia, para que las compras se realicen con responsabilidad y se respete el medio ambiente, además de no poner en peligro la economía familiar.

La directora general de Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa, destacó que “estas navidades serán diferentes para el consumidor, pero también para los comerciantes, a los que les será más difícil planificar los productos que van a poner a la venta, a lo que debemos añadir la crisis económica que sufren muchas personas por la pandemia”.

“Este año la temporada navideña no va ser igual que los anteriores, probablemente no nos encontremos con tantas colas en los comercios, lo que no nos concede el derecho de relajarnos y bajar la guardia en ningún momento en las medidas de seguridad sanitaria”, explicó Espinosa.

Entre los consejos para llevar a cabo las compras, se encuentran los de planificar las compras con antelación, comparar precios y elaborar un presupuesto previo con la cantidad disponible para gastar. Además, se aconseja examinar de forma reflexiva y crítica la publicidad en estas fechas, “y este año debemos hacer hincapié en la necesidad de ser más responsables y respetuosos con el medio ambiente que nunca”, indicó la directora general.

De cara a estas fechas, también es importante hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito, siempre pedir el ticket de compra y elegir formas de pago seguras cuando se realicen por Internet. Además, evitar realizar compras impulsivas, hacer regalos de utilidad pensando siempre en la persona que los va a recibir y ser cautos en el número de regalos

Entre las recomendaciones a la hora de comprar juguetes, se debe comprobar que en el etiquetado aparece la indicación ‘CE’, además de tener en cuenta que los juguetes deben ir acordes con la edad del niño y evitar aquellos que sean sexistas o bélicos.

Además, Carolina Espinosa recordó que “todos los establecimientos tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones y deberán contestar a ellas en el plazo máximo de un mes”.

Para obtener más información, los consumidores pueden contactar con la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, a través de los teléfonos 968 35 71 90 y 968 35 71 89, o consultar el Portal de Comercio y Consumo de la Región de Murcia (disponible en www.murciaconsumo.es y en https://comercioyconsumo.carm.es).

Sistema Arbitral de Consumo

Las compras realizadas en los establecimientos con el distintivo de la ‘Junta Arbitral de Consumo’ garantizan la solución a posibles problemas de forma rápida, eficaz, objetiva y gratuita.

En caso de tener que reclamar se puede acudir a una oficina municipal de información al consumidor o a una organización de consumidores y usuarios, así como solicitar la hoja de reclamaciones. También se puede reclamar telemáticamente a través de comercioyconsumo.carm.es.