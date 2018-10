Un débil UCAM Murcia CB no fue rival para Valencia Básket en el Palacio (68-71)

UCAM Murcia CB ha debutado en liga ante sus aficionados y lo ha hecho con derrota ante Valencia Básket en un partido en el que los de Javier Juárez no han sido rival para un conjunto que llegaba con muchas bajas y dos derrotas en las primeras dos jornadas de competición. Los universitarios han dejado demasiadas dudas, se han mostrado como un equipo muy débil y con pocas ideas en ataque. El equipo local no ha tenido en ningún momento opciones de hacer oposición ante un rival que siempre ha estado por encima en el marcador y que ha encontrado en Will y Matt Thomas en los líderes de los de Jaume Ponsarnau.

Uno de los grandes problemas que se ha encontrado el equipo universitario ha sido la falta de dirección de sus bases ya que ni Askia Booker ni Kloff han sido capaces de dirigir el juego. Javier Juárez tampoco ha estado excesivamente afortunado e incluso en muchos momentos ha sido bastante contestado desde las gradas. Sensaciones negativas de un equipo que está muy lejos de ser el que se ha visto en tiempos anteriores, sin capacidad de reacción y muy lejos de lo que se espera de esta plantilla. Jugadores como Rudez y Oleson parecen tener un papel excesivamente secundario.

Salía a pista el conjunto murciano con un quinteto muy físico-Kloof, Doyle, Rojas, Soko y Tumba- con el objetivo de parar la amenaza interior que suponía Bojan Dubljevic. No obstante, el montenegrino conseguía hacer daño en los primeros compases del encuentro (5 puntos en los tres primeros minutos). Una antideportiva de Soko permitía a los valencianos adquirir las primeras ventajas en el marcador (6-0), pero el UCAM Murcia empataba rápidamente el partido gracias a dos buenas acciones de Milton Doyle. El equipo universitario sabía que este partido había que ganarlo desde la defensa y el rebote y rápidamente se puso manos a la obra (11-13 tras siete minutos jugados). Sin embargo, dos pérdidas consecutivas y el acierto exterior de Matt Thomas ponían a Valencia 7 arriba (13-20) al final del primer cuarto. Desde el 11-11 los locales nunca estuvieron tan cerca en el marcador.

Comenzaba el UCAM Murcia CB el segundo cuarto con dos canastas consecutivas de un enchufado Alex Urtasun. Una gran defensa del conjunto murciano generaba errores en el ataque valenciano, algo que aprovechaban los locales para empatar el partido. Dos tiros libres de Will Thomas y un tiro liberado de Matt Thomas devolvían la ventaja en el marcador a Valencia. Volvía Dubljevic a pista con dos faltas personales faltando 6 minutos para el descanso. Era entonces cuando Delía y Cate aprovechaban para jugarle en el poste y cargar con fuerza el rebote ofensivo. Sin embargo, los fallos en ataque del UCAM Murcia y los triples de Valencia les permitía alcanzar la máxima diferencia en el marcador en lo que iba de partido (29-39 a falta de dos minutos para el descanso). La tercera falta personal de Brad Oleson y un triple de Sam Van Rossom mandaban a Valencia 11 arriba al descanso (31-42).

El conjunto murciano debía reducir el número de pérdidas (9 al descanso) y aumentar la intensidad defensiva si quería tener opciones de llevarse la victoria. El conjunto taronja volvió de vestuarios igual que se fue, con un gran acierto en el tiro exterior. Pero el UCAM Murcia CB no estaba dispuesto a rendirse, y mediante la defensa conseguía recuperar varios balones y salir al contrataque. A falta de seis minutos para finalizar el cuarto, el conjunto universitario entraba en bonus. Cuatros tiros libres consecutivos y un gran Will Thomas bajo los aros ponían a Valencia 15 arriba. Ni la entrada de Rudez- no había disputado ningún minuto hasta entonces- ni el tiempo muerto pedido por Javi Juárez, conseguían parar a un entonado Will Thomas (18 puntos). Sin embargo, allí apareció Sadiel Rojas. Con un parcial de 8-3 y varias acciones positivas del dominicano, el conjunto local dejaba la diferencia en diez puntos (52-62) faltando diez minutos por jugarse.

Dos canastas de Soko y Rojas metían al UCAM Murcia en el partido nada más comenzar el último periodo. Pero una nueva pérdida (14 en tres cuartos) y cinco puntos consecutivos de un imparable Will Thomas volvían a distanciar al conjunto taronja. El conjunto murciano no gestionaba buenos tiros en ataque y en defensa la intensidad no era suficiente. Dos triples consecutivos de Matt Thomas encarrilaban el partido para Valencia faltando cinco minutos (61-76). Ni las rotaciones ni el apoyo de la afición conseguían hacer reaccionar al equipo universitario, que veía como la diferencia se estancaba en los quince puntos. Finalmente, dos buenas jugadas individuales de Milton Doyle (14 puntos) maquillaban el resultado, 68-81, de un UCAM Murcia muy descafeinado.

Sadiel Rojas (15 puntos, 5 rebotes y 5 faltas recibidas) y Ovie Soko (18 puntos y 6 rebotes) fueron los mejores para el equipo murciano, mientras que Will Thomas (25 puntos y 8 rebotes para 36 de valoración) fue el mejor de los taronja.