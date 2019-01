Dani Aquino pide su salida del Real Murcia para jugar en el extranjero

El segundo día del año ha comenzado movido para el Real Murcia ya que su máximo goleador, Daniel Aquino, que no puede jugar el domingo y está tratándose de una lesión, ha pedido comparecer ante los medios de comunicación para informar que a ha pedido al club su salidad de la entidad. El jugador murciano, que está al día en sus nóminas, ha señalado que tiene la opción de marcharse a jugar fuera de España pero que tanto el Director Deportivo, Pedro Cordero, como Francisco Tornel, máximo accionista del club no se muestran dispuestos a su marcha e incluso ha indicado que "no son buena gente y han venido al Real Murcia para utilizar al club. En cuanto a la actual directiva ha señalado que "Txema Almela y su directiva están realizando un gran trabajo y buscan lo mejor para el club".

Aquino ha arrancado su comparencia señalando que "quiero lo mejor para el Real Murcia, estoy en mi casa y amo este escudo, pero ante todo está mi familia. Tengo la gran oportunidad de vivir una última experiencia en el extranjero y espero que el club sea consciente de eso y tenga un poco de humanidad dentro de lo que es el negocio del fútbol".

Asegura tener opciones para jugar fuera de nuestro país aunque también indica que "me hubiese gustado venir con una oferta económica, pero tengo 28 años y soy un jugador de Segunda B más al que le han salido bien las cosas en los últimos meses", explicó el goleador murcianista.

El futbolista murciano también explicó que el club había informado a toda la plantilla que, "El pasado viernes estuvo el representante de la AFE y desde el club se le indicó que va a estar por encima lo económico de lo deportivo aunque en mi caso no se respeta esa promesa ya que quieren hacer negocio a mi costa. También se nos ha indicado que de aquí a final de temporada, se van a deber dos meses seguro". Su posible salida del Real Murcia será "un acto de fe por parte de Cordero y Tornel", ya que "va a ser imposible traer una oferta económica".

Preguntado sobre cómo reaccionará la afición indicó que "espero que me entiendan aunque soy consciente de que es complicado".

Por último, el canterano grana cerró la rueda de prensa con unas palabras de agradecimiento a la labor que está realizando con la plantilla el técnico jienense: "Manolo Herrero es el mejor entrenador a nivel personal que me he encontrado en mi vida. Entiende las complejidades del fútbol, sabe de qué va esto y entendió mi decisión. Estoy eternamente agradecido con él".