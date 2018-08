El UCAM Murcia CB ya ha echado a andar, y una de las caras nuevas que se podrán ver en el Palacio de los Deportes es la de Damjan Rudez. El croata ha sido presentado como nuevo jugador universitario, y ha explicado cuáles son sus sensaciones antes del comienzo del curso. “Estoy muy contento y orgulloso de estar en Murcia. Me encuentro muy bien física y psicológicamente. El año pasado tuve una temporada complicada, pero de todas las situaciones se aprende. Me siento fenomenal y lleno de energía positiva. Tengo muchas ganas de empezar la temporada y ser parte de este fantástico proyecto”, ha asegurado el ala-pívot.

Rudez es un jugador experimentado, que ha disputado más de 100 partidos en la NBA. Para él, la motivación viene de que “siempre he escuchado cosas buenas de Murcia como club y como ciudad. Todos queremos jugar Liga Endesa, ya que es la mejor liga de Europa. Quiero recuperar las buenas sensaciones en la cancha, ganar mis minutos y aportar mi experiencia al equipo”, ha admitido el croata, que ha añadido que “estoy preparado para el rol que me den. Me siento cómodo aportando mi experiencia, y tenemos un grupo con mucho carácter, y eso me hace muy feliz”.

El año pasado jugó en Valencia Basket y en el AS Monaco, ganando con este último la plata en la Basketball Champions League. En su décimo sexta temporada como profesional, quiere “aportar todo lo que pueda, y hacer grupo”. Del mismo modo, Rudez cree que el UCAM Murcia CB “ha mantenido a muchos jugadores, y eso nos puede dar continuidad. Los nuevos no vamos a tener problemas en adaptarnos, pero hay que tener paciencia. La temporada va a ser larga y tenemos que ir día a día, con calma, trabajando. Tenemos un grupo de gente trabajadora, y espero cosas buenas”.

El interior croata sabe que el conjunto universitario va subiendo su ambición año a año. “Pienso que podemos llegar a donde queramos. Me recuerda todo a mis años en Tecnyconta Zaragoza, donde la gente tenía mucha hambre y había un equipo con carácter. Ojalá se pueda repetir en Murcia. Hay que trabajar muy duro y seguir con el hambre de ganar, ha incidido Rudez, que cree que es “mejor jugador que en Zaragoza, porque ahora tengo más experiencia. Los triples son mi arma, pero puedo hacer otras cosas en la cancha”, ha finalizado.