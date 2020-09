Cultura programa en la Filmoteca un ciclo de homenaje a los sanitarios

La Consejería de Educación y Cultura abre la Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ el próximo martes, 8 de septiembre, con una programación que cuenta como novedades con el ciclo ‘¡Gracias, sanitarios!’, un homenaje a todos aquellos que dedican su vida a cuidar y curar a los demás; y con otro sobre cine y racismo.

El primero contará con ocho películas: ‘El médico’ de Phillip Stölzl; ‘Planta 4ª’ de Antonio Mercero; ‘Las confesiones del doctor Sachs’ de Michel Deville; ‘Pasion fish’ de John Sayles; ‘Hipocrafes’ de Thomas Liltil; y ‘Capitán Newman’ de David Miller. Cabe destacar que aquellos espectadores que acrediten ser trabajadores sanitarios tendrán acceso gratuito.

Por su parte, películas como ‘MalcomX’, ‘El color púrpura’, ‘Matar a un ruiseñor’, ‘Bwana’, ‘Green book’, ‘Mr. Soul’, ‘Lo que el viento se llevó’ o el documental que da nombre al ciclo, ‘I am not your negro’ de Raoul Peck, forman parte de los 14 títulos del ciclo que muestra cómo el cine ha reflejado los conflictos raciales.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó que “en la Filmoteca recuperamos clásicos, filmografías de grandes directores y, como el propio cine, también busca la reflexión sobre la realidad actual. Por eso hemos creído interesante hacer un modesto homenaje a los sanitarios o mostrar cómo el cine ha reflejado el problema del racismo en distintas épocas”.

Asimismo, continúa ‘Panorama actualidad’, el ciclo dedicado a grandes películas recientes que han triunfado en festivales o que destacan por su calidad, pero que o no han llegado a los circuitos comerciales o han contado con un paso efímero por la cartelera. Entre la decena de largometrajes seleccionados están ‘El joven Ahmed’ de Jean Pierre Dardene y Luc Dardenne; ‘El traidor’ de Marco Bellocchio; ‘Especiales’ de Oliver Nakache; o ‘Sinónimos’ de Nadav Lapid.

Otro ciclo que repite, por tercera edición consecutiva, es con ‘Del lienzo a la pantalla’, con una selección de los documentales de arte más prestigiosos y espectaculares. Entre los de esta temporada se encuentra ‘Michelangelo infinito’; ‘Van Gogh y Japón’; ‘Tintoretto’; ‘Dalí, en busca de la inmortalidad’; o ‘Murillo, el último viaje’.

Aniversarios de grandes maestros

Con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Claude Chabrol, el último superviviente de la ‘nouvelle vague’, el centro del ICA ofrece una docena de sus películas y el documental ‘Chabrol, el inconformista’, de Cécile Chabrol y Carlos Belmonte. Asimismo, son ocho las películas del director fundamental del cine europeo y clave para el desarrollo de la ‘nouvelle vague’ como es Eric Rohmer.

También en 2020 es el centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y se proyectarán algunas de sus obras que mejor se han adaptado a la gran pantalla, como ‘Tristana’, ‘Viridiana’ o ‘Nazarín’, todas ellas realizadas por Luis Buñuel. Otro homenaje será el dedicado a José Luis Cuerda, que falleció el 4 de febrero, y se repasará su filmografía con obras clave como ‘Amanece que no es poco’ o ‘El bosque animado’.

Asimismo, se mantiene la colaboración con una treintena de instituciones, asociaciones y colectivos con los que se realizan sesiones especiales, ciclos, muestras y diversas colaboraciones en las que se une la cultura con otros ámbitos a través del cine.

Por otro lado, se mantendrán las medidas de seguridad puestas en marcha para evitar los contagios por Covid-19 diseñadas en la reapertura de la Filmoteca tras el confinamiento, como la limitación de aforo para garantizar la distancia de seguridad o servicio de acomodación.

La reducción del aforo de la Filmoteca ha llevado a suspender temporalmente la venta de abonos, aunque serán válidos aquellos vendidos en la pasada temporada y que no pudieron ser usados por el confinamiento. La entrada a cada pase se mantiene en 2,5 euros.