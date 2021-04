El PP critica el "descontrol" y los "bandazos" del Gobierno de Sánchez sobre las vacunas de AstraZena

El Partido Popular ha criticado lo que ha calificado de "descontrol" y "continuos vaivenes y bandazos" del Gobierno de Sánchez a propósito de sus cambios de decisión sobre la administración de las dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Su viceportavoz en la Asamblea Regional, Mª. Carmen Ruiz Jódar, ha señalado que "hasta tres veces ha cambiado el ministerio de Sanidad sus criterios sobre los grupos de edad a los que se ha de administrar esta vacuna, lo que, además de generar alarma y confusión, resulta letal para la confianza de la población".

"Este descontrol ya ha tenido como primera consecuencia una distorsión y un parón en el proceso de vacunación, ya que aquellas comunidades autónomas que habían convocado a personas de menos de 60 años para recibir la inmunización de AstraZeneca han tenido que anular esas citas", ha apuntado la parlamentaria autonómica.

Ruiz Jódar ha afirmado que "además, no es de recibo que todavía no se haya tomado una decisión sobre los más de dos millones de personas que están a la espera de recibir la segunda dosis de AstraZeneca, por mucho que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haya asegurado que 'hay tiempo'", para explicar a continuación que "a estas alturas, Sanidad no ha aclarado todavía qué ocurrirá con los grupos prioritarios (cuerpos de seguridad, docentes, sanitarios y socio-sanitarios) afectados por este nuevo bandazo, no ha concretado cuánto tiempo tendrán que esperar ni qué vacuna les tocará".

"Tampoco qué pasará con los que han recibido ya una dosis y tenían que llevar una segunda a las 12 semanas", ha puntualizado. "Una vez más, el Gobierno de Sánchez, abonado a la propaganda pura y dura pero carente de un 'Plan B' establecido, demuestra su improvisación y su incapacidad para liderar, planificar y coordinar el proceso de vacunación", ha lamentado.

La 'popular' ha recordado que "no es la primera vez que el Ejecutivo central, cuya gestión de la pandemia no cabe calificar sino de nefasta, contribuye con sus bandazos a la confusión y al desconcierto: así, con el uso de las mascarillas, que pasó de considerarlas innecesarias a hacerlas obligatorias, con sus chapuzas en la compra de material sanitario defectuoso, o con sus constantes apelaciones a un comité de expertos cuya inexistencia tuvo que reconocer finalmente".

"La falta de claridad, liderazgo y coordinación del Gobierno de Sánchez está siendo un obstáculo para un proceso de vacunación que en la Región de Murcia, y gracias a la plena implicación, anticipación y planificación del Gobierno de Fernando López Miras, está desarrollándose a un buen ritmo", ha apuntado la viceportavoz 'popular', que a ese propósito ha destacado que "somos la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje de vacunas administradas a los mayores de 80 años".

"Continuar con este ritmo de vacunación dependerá ahora de las dosis que nos suministre el Gobierno de Sánchez y que, además, deje de distorsionar con sus continuos vaivenes", ha concluido Ruiz Jódar.