Conesa exige un plan de rescate para la hostelería tras el cierre decretado

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha afirmado este miércoles, tras conocer la decisión de cerrar los bares y restaurantes en la Región de Murcia, que el Gobierno autonómico “no puede abandonar a la hostelería” y ha exigido un “plan de rescate para el sector”.

Las declaraciones se producen después de que el Gobierno regional haya acordado esta mañana, en la reunión del Comité de Seguimiento de la covid-19 en la Región, el cierre de los bares y restaurantes de la comunidad a partir del sábado ante el avance de la pandemia, una decisión que se también se ha tomado en autonomías como Castilla y León, Cataluña, Navarra o Asturias.

Conesa ha expresado que, si el ejecutivo autonómico hubiera reforzado el sistema de rastreadores y atención primaria, "muchos negocios no se verían obligados a bajar la persiana” y ha demandado medidas de apoyo para el sector hostelero.

“El Gobierno regional está poniendo el foco en la hostelería, a pesar de que la mayor parte de contagios se están dando en otros ámbitos, para tapar su incapacidad para parar la pandemia”, ha considerado.

“Si no se aumentan los rastreadores, si no se hacen los test necesarios, si no se refuerzan a los médicos y rastreadores de la Atención Primaria, al final acaba resintiéndose también la economía”, ha afirmado por su parte la diputada de Podemos María Marín, que ha acusado al Gobierno regional de “no hacer los deberes”.

Mientras, el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, ha manifestado que, “siempre amparados en el criterio de los científicos, el Gobierno regional a veces tiene que tomar decisiones que resultan muy difíciles, decisiones que siempre buscan preservar la salud de los ciudadanos” y ha realizado un “llamamiento al Gobierno central para unificar criterios” en todo el país.

“La situación es muy crítica”, ha considerado el diputado de Ciudadanos Francisco Álvarez, por eso, y “dada la situación de los hospitales, que están casi al 100% en ocupación de camas para enfermos de covid, una de dos, o tomamos medidas o esto no va a tener un final”. “La mejor medida es la responsabilidad social”, ha concluido Álvarez.

Por último, el diputado de Vox Francisco Carrera ha calificado de “error” la decisión del cierre de bares y restaurantes. “Ha sido un sector que ha cumplido con todas las normativas, ha realizado todas las inversiones que se le han pedido”, ha asegurado, para añadir que “es incomprensible estas medidas que llevan a la destrucción de un sector tan importante se tomen a la ligera”.

Finalmente, el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, ha subrayado que el Gobierno regional "solo da palos de ciego", ha apuntado que el ejecutivo aboca a la "ruina" al sector y ha considerado "urgente" evitar la llegada masiva de inmigrantes "ilegales" mediante el "bloqueo naval para frenar la propagación del coronavirus”.