La Comunidad pide al Ministerio que recoja las bondades de los alimentos en el sistema Nutriscore

La Comunidad demandó hoy al Gobierno de España que el etiquetado Nutriscore "recoja las bondades de los alimentos de la Región de Murcia, para lo que es necesario la exclusión de los quesos murcianos con Denominación de Origen Protegida de este nuevo etiquetado nutricional que se pretende implantar en España antes de final de año". Así lo trasladó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, al ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la reunión mantenida en Madrid.

Luengo, que ya se dirigió por escrito a Garzón el pasado 3 de diciembre en defensa de los productores murcianos, trasladó al responsable en materia de Consumo “la preocupación por la inminente implantación del sistema de etiquetado nutricional Nutriscore y el desacuerdo del Gobierno regional sobre la obligatoriedad de su uso en productos con calidad diferenciada y, en concreto, en lo que afecta a la Comunidad, a la Denominación de Origen Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino".

El consejero recordó que "los productos con una figura de calidad diferenciada son alimentos tradicionales, con historia y valores diferenciadores propios, y suficientemente controlados por entidades de certificación que supervisan su conformidad con un pliego de condiciones específico, en el que se recogen las particularidades y procesos de elaboración, sin posibilidad de compararlos con otros similares que no disponen de dicho sello de calidad".

Además, "los operadores de estos productos no tienen la posibilidad de modificar su composición o forma de elaboración para obtener un perfil nutricional más favorable, como han reconocido desde la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación", precisó.

"En consecuencia, consideramos que dichos alimentos con calidad diferenciada y, en concreto, el Queso de Murcia y el Queso de Murcia al Vino deben quedar excluidos de este etiquetado, ya que supondría penalizarlos porque significaría aplicarles unos criterios y parámetros contrarios al espíritu de mantenimiento de sus esquemas de calidad", concluyó Antonio Luengo.

Cabe destacar que, en 2020, la producción de quesos de la Denominación de Origen Protegida 'Queso de Murcia' y 'Queso de Murcia al Vino' alcanzó los 1,1 millones de kilos, de los que el 53 por ciento corresponden a queso fresco, el 43 por ciento a queso al vino y el 4 por ciento a queso curado. La producción era de solo 335 kilos un decenio atrás, en 2010. En cuanto a la exportación, los datos de 2019 reflejan que el 86 por ciento de la producción de queso al vino (461.280 kilos) se vendió al exterior, mientras que en el caso del queso curado las ventas al extranjero alcanzaron al 67 por ciento del producto de este tipo (19.873 kilos).

Sacar a los zumos de la subida del IVA

Por otro lado, durante la entrevista también se abordó la subida del IVA a las bebidas azucaradas desde el pasado 1 de enero, del 10 al 21 por ciento, de la que tanto el Gobierno regional como el sector pidieron que se excluyera a los zumos y néctares sin azúcares añadidos. "En una entrevista telemática con el ministro, el pasado mes de noviembre, nos dijo que no se produciría esa subida, pero al final no respetó su compromiso", precisó.

Luengo recordó al ministro que, de este modo, "no sólo no cumple con lo que dijo, sino que sigue el camino contrario al anunciado por su partido en las elecciones, donde se proclamaba la voluntad de reducir el IVA de los alimentos y bebidas no alcohólicas al 4 por ciento. Por eso le hemos exigido que baje el IVA de los zumos sin azúcares añadidos del 10 al 4 por ciento, y que vuelva a situar el IVA de los néctares con edulcorante al 10 por ciento".

"Es una medida sin sentido y muy perjudicial tanto para los productores de estas bebidas como para los de las frutas en las que tienen su origen, que daña profundamente a un sector con un gran peso específico para nuestra economía, tanto en lo que se refiere al impacto directo como al indirecto en creación de empleo y riqueza", concluyó Luengo.