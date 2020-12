La Comunidad organiza unas jornadas nacionales sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, inauguró las jornadas nacionales organizadas por la Comunidad sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que tendrán continuación mañana y que cuentan con un total de 13 ponencias sobre esta materia.

Luengo destacó que la pesca irregular “agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la competencia, perjudica injustamente a los pescadores legales y fragiliza a las comunidades costeras, especialmente en los países en desarrollo”. La Comunidad promueve este curso “en el que actualizar conocimientos”, que tiene como destinatarios a agentes de la Guardia Civil, inspectores de pesca, agentes medio ambientales o de cualquier otro cuerpo con funciones en materia de inspección y control pesquero.

El titular de Agua precisó que “esta pesca ilegal afecta a todas las etapas de producción, desde la captura a la comercialización del pescado, y en ocasiones está asociada a organizaciones delictivas que no solo pescan de forma ilegal, sino que además utilizan los barcos con otros fines delictivos”. Por ello, destacó y agradeció “la colaboración y el trabajo conjunto que las administraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la Fiscalía desarrollan con el objetivo de hacer frente a estas actividades ilegales”.

La pesca ilegal mundial supone entre 11 y 26 millones de toneladas al año, por lo que entre el 12 y el 25 por ciento de los productos que llegan al consumidor proceden de actividades clandestinas. La Unión Europea importa productos pesqueros anualmente por valor de 14.000 millones de euros, de los cuales 1.100 millones pueden corresponder a productos de pesca irregular.

La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) “requiere de medios, pero sobre todo necesita de conocimientos, de creación de redes de observancia y vigilancia, y de una formación adecuada de quienes en el ejercicio de sus funciones buscan la excelencia en su trabajo, controlando y luchando contra estas prácticas que a todos nos hacen daño”, indicó el consejero.

“Nuestra región siempre ha apostado por procedimientos normalizados en la inspección pesquera, razón por la cual el Servicio de Pesca y Acuicultura está acreditado por ENAC desde 2008, en un intento de dar seguridad jurídica a las actuaciones, garantizar los derechos fundamentales de los inspeccionados y facilitar el establecimiento de objetivos y evaluaciones que aseguren la eficacia de los procesos de inspección y control”, concluyó.

Ponencias y charlas

En la primera jornada se abordaron los siguientes temas: ‘Coordinación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada a nivel europeo y a nivel internacional’; ‘Control y seguimiento de las pesquerías de atún rojo’; ‘La pesca ilegal, no documentada y no regulada en España’; ‘Operación Lake. La Guardia Civil contra el tráfico ilegal de angula’; ‘El Programa Anual de Control de Actividades Pesqueras’; ‘El procedimiento penal en la pesca ilegal y delitos medio ambientales marinos. Estudio de casos’.

En la jornada de mañana se tratará la ‘Inspección pesquera en Andalucía: Casos prácticos’; ‘La pesca INDNR en Islas Baleares, en la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en las Reservas Marinas de España. Casos prácticos’; ‘La pesca INDNR en Cataluña. Las modalidades de pesca de cerco y arrastre en Girona: problemática por fondos y reservas marines y coral rojo’; y ‘El furtivismo en el marisqueo y su inclusión en el código penal’.