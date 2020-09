La Comunidad ofrece recursos a docentes, alumnos y familias para reducir el impacto emocional

La Consejería de Educación y Cultura ha diseñado el plan ‘Volvamos+Cercanos’, un programa de apoyo socioemocional que tiene como objetivo ayudar a reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la crisis del Covid-19 en la comunidad educativa, facilitando la incorporación a la vuelta a clases.

Se trata de una iniciativa diseñada de la mano de los docentes, enmarcada en el Plan de Acción Tutorial, que estará liderada por los equipos directivos, y contará con el asesoramiento directo de los profesionales de la orientación educativa, que apoyarán las actuaciones con los tutores de cada grupo. “Se trata, por tanto, de un plan universal, del que se beneficiarán todos los alumnos de la educación obligatoria de la Región de Murcia”, según señaló la consejera Esperanza Moreno durante la presentación.

El Plan se estructura en torno a dos ejes principales. Por un lado, como ayuda para formar al profesorado, a los equipos directivos y a los profesionales de la orientación para preparar la vuelta a la enseñanza presencial, ofreciendo herramientas para que el profesorado se convierta en un agente clave de apoyo del bienestar de los alumnos.

Por otro lado, se elaborará un mapa del alumnado en riesgo socio-emocional derivado de la crisis, que permitirá intervenir de manera temprana y prevenir dificultades posteriores. “Pretende ofrecer, además, seguridad a las familias y estrategias que les ayuden a paliar el miedo que, comprensiblemente, pueda aparecer en esta vuelta a una relativa normalidad”, explicó Moreno.

La consejera destacó que, en definitiva, “se trata de un plan elaborado por auténticos expertos en educación emocional, de la mano de nuestros docentes y directivos y dirigido, como siempre, a que nuestros alumnos aprendan en las mejores condiciones posibles”.

‘Volvamos+Cercanos’ cobra especial importancia durante estos primeros días del curso. Desde el Gobierno regional se ha implementado un regreso progresivo a las aulas, por lo que las primeras jornadas, en esta vuelta escalonada, se dedicarán a difundir entre el alumnado las nuevas pautas en la vida del centro y a cuestiones de educación emocional, ayudando a los alumnos a gestionar anímicamente la situación.

Los contenidos del plan, tras ser elaborados en la web eaprendizaje.carm.es, se alojarán a partir de ahora en una nueva web: www.volvamosmascercanos.com. Esta web, que será actualizada de manera continua, pone a disposición de toda la comunidad educativa un punto al que acudir para formarse y prepararse socioemocionalmente, con materiales elaborados por profesionales y estructurados de manera clara y coherente. Los centros ya recibieron los enlaces para que esta semana pudieran disponer de todos los materiales, comenzarán a organizar las actuaciones y, en breve, tendrán acceso a la nueva web.

Moreno aseguró que “con esta web, queríamos ofrecer un recurso ágil, claro y conciso, centrando el objetivo en facilitar el acceso a los contenidos de cualquier miembro de la comunidad educativa desde una interfaz visual e intuitiva”.

El portal incluye áreas específicas para alumnos, familias y docentes. El material para alumnos viene integrado por los recursos para cada una de las etapas (Infantil, Primaria, Secundaria), entre otros materiales. En el área para familias se ofrecen orientaciones para la mejora de la convivencia familiar y el uso responsable de las TIC, entre otras cuestiones. La sección destinada al profesorado recoge los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad de equipos directivos, servicios de orientación, tutores y equipos.

Este plan, en el que también se ha prestado atención a los alumnos con necesidades especiales, supone un nuevo impulso a la educación emocional en las aulas, “desde el convencimiento de que este tipo de aprendizaje no solo no se encuentra desligado de la asimilación de las materias tradicionales, sino que resulta la base de todo aprendizaje. No podemos pretender que un niño o un joven aprenda si no se encuentran en la disposición emocional adecuada”, añadió la consejera.