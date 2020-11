La Comisión Europea cofinancia dos proyectos de la UCAM sobre economía circular e industria 4.0

Aportar las claves de la responsabilidad social corporativa a la industria 4.0 y crear la figura de un gestor en economía circular para PYMES agrícolas, son los dos nuevos retos que inicia la UCAM, a través de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social y de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI). Estos dos proyectos europeos, aprobados por la convocatoria Erasmus+KA2 y cofinanciados por la Comisión Europea tendrán una duración de dos años.

Industria 4.0

‘Adaptation of strategies for corporate social responsibility to address the implications of the Industry 4.0’ (CSRin 4.0) tiene como finalidad estudiar las claves de la nueva industria 4.0 y su implicación con las políticas de responsabilidad social. Para ello se creará un curso en el que los estudiantes europeos de educación superior, centrados en el área de la economía, comprenderán el ecosistema de la industria 4.0, complementando así su formación en RSC. De esta manera podrán aprovechar las oportunidades que están surgiendo gracias a esta nueva revolución industrial, que integra sectores de innovación como la robótica, la inteligencia artificial y el tratamiento de datos.

Economía circular

‘Designing the new job profile of the Circular Economy Manager to apply Circular Economy theory, techniques and practices in SMEs of the Food and Agriculture Sector’ (CieM 4 SMEs) diseñará la figura de un experto en la transición de la economía lineal a la economía circular, para ayudar a las PYMES pertenecientes al sector agroalimentario. El desarrollo de esta figura, denominada operador agroambiental, se generará mediante las sinergias, en el ámbito investigador y académico, de ocho socios pertenecientes a seis países: Portugal, España, Grecia, Eslovenia, Chipre e Italia