CCOO exige que las adjudicaciones de profesorado se realicen esta semana

CCOO Enseñanza ha exigido que los actos de adjudicación de profesorado se realicen "inmediatamente", esta misma semana, para que los centros educativos "puedan preparar el curso con sus plantillas al completo", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

El sindicato considera que la particular dificultad que va a requerir la planificación de este curso constituye una "razón de peso" para que los centros cuenten con sus plantillas íntegras desde el principio y espera que la administración "no utilice el eventual retraso en la fecha de inicio del curso escolar para ahorrar dinero a costa de las contrataciones de profesorado interino".

En este sentido, CCOO Enseñanza denuncia públicamente que, un año más, "llega el 1 de septiembre y los centros educativos no cuentan con su dotación completa de profesorado". Entre vacantes que no se ofertaron en julio, especialidades de Secundaria en las que no se convocó al profesorado interino y sustituciones no adjudicadas, los centros educativos "arrancan septiembre con sus plantillas mermadas".

CCOO considera que la especial dificultad que va a entrañar la planificación y preparación de este curso "debería haber sido motivo suficiente para que la administración utilizase todos sus recursos para que la totalidad del profesorado estuviese en su puesto el 1 de septiembre".

Sin embargo, como ya ha denunciado el sindicato en múltiples ocasiones, la Consejería de Educación "no ha estado a la altura del reto de planificar el inicio de este curso en condiciones de seguridad y el hecho de que todavía falte profesorado en los centros no es más que otra muestra de la desidia y la falta de previsión de esta administración educativa", según CCOO.

CCOO exige que, a la mayor brevedad posible, antes de que acabe esta semana, "se realicen los actos de adjudicación de profesorado de todos los cuerpos docentes para que los centros puedan disponer de la totalidad de sus plantillas para planificar un curso que, en el contexto de una pandemia global, va a ser muy difícil para toda la comunidad escolar".

CCOO espera que la Consejería "no utilice el retraso en la fecha de entrada del alumnado para posponer las adjudicaciones y ahorrar dinero con la contratación de profesorado interino". A su juicio, hacerlo "sería una muestra más de irresponsabilidad en un contexto en el que necesitamos una administración educativa que esté a la altura de las circunstancias y que ponga todos sus recursos para la protección de la comunidad educativa".