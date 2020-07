Castejón critica la mala gestión del Delegado del Gobierno con los inmigrantes

Los hechos vividos en la madrugada de este miércoles, 29 de julio, en la que en torno a un centenar de inmigrantes se han fugado de las instalaciones de Escombreras donde se encontraban guardando cuarentena, "viene a demostrar lo que se lleva advirtiendo días desde el Ayuntamiento. Se está gestionando mal, es un tema de estado e importantísimo, y requiere la colaboración y ayuda de todas las administraciones. Si desde Delegación de Gobierno no son capaces de llamarnos y sentarnos todos en una mesa, a golpe de improvisación no podemos arreglar una situación que esta madrugada ha demostrado volverse insostenible", ha declarado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

Desde el Ayuntamiento se está trabajando para dar una solución digna a la situación de las personas migrantes que llegan a Cartagena en patera, como ha solicitado la Comunidad Autónoma, pero no es suficiente. "Estoy segura de que el Gobierno de España no tiene pleno conocimiento de la nefasta gestión y de la falta de voluntad y altura política del Delegado de Gobierno en la Región de Murcia", ha indicado la primera edil, quien también ha mostrado su "reconocimiento a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios, pues todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están trabajando sin parar a pesar de no tienen un buen director de orquesta".

El equipo de gobierno continúa trabajando en la adaptación y acondicionamiento del polígono Cabezo Beaza por si fuera necesario para el traslado de los inmigrantes llegados en patera a la ciudad.

Entretanto, la Policía Nacional continúa buscando a 15 de los 80 inmigrantes fugados durante las últimas horas.