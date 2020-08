Casi 70 % de los nuevos positivos de Murcia tienen entre 15 y 50 años

Cerca del 70 por ciento de los positivos por coronavirus registrados en la región de Murcia tienen entre 15 y 50 años, una horquilla que rebaja en esta segunda oleada de la pandemia la edad media de los pacientes y que los expertos atribuyen, por un lado, a que los mayores "están ejerciendo con responsabilidad" el autocuidado y el seguimiento de las medidas de prevención y, por otro, a que la población joven "tal vez cree que no va con ellos" y no se considera vulnerable.

Es lo que ha dicho, a preguntas de los periodistas, el director general de Salud Pública y Adicciones de Murcia, José Carlos Vicente, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha dado cuenta de que el número de nuevos positivos contabilizados en las últimas 24 horas suma 71 y eleva a 868 el total de casos actuales.

Según el director general, de los 71 nuevos positivos el mayor número se concentra en la ciudad de Murcia, con 20, a la que siguen Lorca (13), Totana (11), Cartagena (6), Mazarrón (5), Beniel (3), Molina (2), Torres de Cotillas (2), Puerto Lumbreras (2) y Alhama (2), mientras que Fortuna, San Javier y Yecla computan un nuevo caso, cada uno, en el último día.

Desde Salud afirman que los brotes se mantienen "en general" en el mismo número de afectados y que la región "sigue con la misma tendencia en un número de casos previsible", y sostienen que la situación más preocupante es la de Totana y algunos otros municipios como Mazarrón y Lorca, además de ciertos barrios o zonas de la ciudad de Murcia.

Tras informar de que entre los nuevos positivos se encuentran tres miembros de la plantilla y cuerpo técnico del Lorca C.F., el director general ha subrayado la importancia de que la población joven tome conciencia de que el virus "no respeta ni conoce edades, nacionalidades, sexos o territorios" en el sentido de que hay perfiles de enfermos que no se ajustan a los llamados grupos de riesgo e incluso casos de menores en cuidados intensivos que no se registraron en primavera.

Ha añadido que el principal elemento de seguridad ante la covid 19 "es la conducta individualizada de cada uno" porque toda la población es de riesgo, aunque unos con más intensidad que otros, y ha puesto el énfasis en las reuniones numerosas, con independencia de la naturaleza que tengan, porque es ahí donde se producen las conductas de riesgo.

Además, ha subrayado que, mientras no exista vacuna, "conviviremos con el virus" y, en consecuencia, "tenemos que evitar cada uno de nosotros que nos impida el desenvolvimiento ordinario de nuestra vida. No tenemos que tener miedo, pero sí responsabilidad y acción. Ese es el planteamiento para los próximos meses", ha concluido.