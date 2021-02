Cartagena inicia la campaña regional de la vacunación para mayores de 80 años

La Consejería de Salud ha comenzado hoy en Cartagena la inmunización de los mayores de 80 años en el Pabellón deportivo Cabezo Beaza.

Esta primera jornada han sido citadas 250 personas, comenzando por las de mayor edad, hasta llegar a los 600 vacunados a lo largo de la semana.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha visitado hoy las instalaciones de Cabezo Beaza para comprobar el funcionamiento de la campaña dirigida a los mayores de 80 años.

Miras ha dicho que a partir de hoy se van a habilitar 35 puntos en la Región de Murcia para vacunar a unas 5.000 personas mayores de 80 años. El presidente ha pedido al Gobierno central que agilice el reparto de vacunas porque la Región tiene unos 70.000 mayores de 80 años que hay que vacunar durante estas semanas.

El presidente regional, Fernando López Miras; la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, han visitado las instalaciones donde se estaba comenzando con esta vacunación, anunciando el jefe del Ejecutivo que se prevé inmunizar a 5.000 personas de ese rango de edad durante esta semana, para lo que se habilitarán 35 puntos de vacunación en toda la Comunidad.

El presidente no ha especificado los lugares concretos que se conocerán, ha dicho, a lo largo de la semana, pero ha indicado que se instalarán en lugares donde haya suficiente población y en instalaciones accesibles para ellos.

“Con el ritmo de llegada de vacunas que ha establecido el Ministerio de Sanidad, no habremos terminado la protección de los mayores de 80 años hasta final de marzo”, ha lamentado Miras, “esto no podemos permitirlo”.

Miras ha demandado la llegada de más dosis al Gobierno de España para “agilizar” y “adelantar” la vacunación de los mayores. Ha comparado el proceso de vacunación contra la covid-19 con la inmunización contra la gripe: “Durante los primeros 5 días de vacunación contra la gripe el pasado mes de octubre se vacunaron 130.000 personas en toda la Región”.

Ha puesto en valor que la Región es una de las autonomías “con menos incidencia” porque “las medidas han funcionado” y ha afirmado que “se hace más necesario que nunca hacer una burbuja de protección ahora que estamos mejor que el resto de España”. Ha exigido al Gobierno central que aumente los controles para impedir la movilidad entre provincias.

Por otra parte, declinó hacer una valoración de la posible repercusión de las elecciones catalanas en la Región, ni ha pedido responsabilidades a los líderes nacionales del PP porque “cualquier extrapolación de elecciones catalanas a un escenario autonómico o nacional pierde toda coherencia” dado que “más del 50% de los votos han sido a partidos independentistas”.

Sobre la remodelación del Gobierno regional que plantea el socio de la coalición, ha afirmado que tiene “un acuerdo con Ciudadanos” que va “a cumplir” y que harán lo que tengan “que hacer juntos”, pero no ha especificado fechas ni si se sustituirá a la vicepresidenta, Isabel Franco, por la actual portavoz, Ana Martínez Vidal, porque “son carteras que dependen de Ciudadanos”.

En cuanto a la exigencia de Vox de que se abra el interior de los bares para continuar las negociaciones de los presupuestos de 2021, ha sentenciado que no se trata de “decisiones políticas” y que no está sujeto a “negociación política”. “La apertura o no de determinados sectores de actividad corresponde únicamente a criterios sanitarios”, ha concluido.

Preguntado sobre si la apertura de las terrazas en más municipios de la Región que tendrá lugar mañana será el inicio de la cuarta ola de la pandemia, Miras ha contestado que toman las decisiones que les indican “los expertos de epidemiología” en función de “un baremos publicado en el BORM que indica que con la incidencia actual es posible retomar algunas actividades al aire libre”.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha hecho hincapié en que, a pesar de que continúe el proceso de vacunación, “el virus sigue ahí, la pandemia no ha acabado y debemos seguir cumpliendo a rajatabla las medidas sanitarias”.

Remodelación Gobierno Regional

La coordinadora de Ciudadanos en la Región, Ana Martínez Vidal, podría preparar una remodelación integral de varias consejerias de su partido en el gobierno regional

Remodelación que podría afectar a las consejerias de Familia, Empleo y Transparencia. Estos cambios también podrían afectar a la vicepresidencia regional que actualmente ocupa Isabel Franco

Hoy sobre este asunto se ha pronunciado el presidente regional. Fernando López Miras ha aseguardo que apoyará a Martínez Vidal en cualquier decisión que adopte