Cacerolada de Hostecar ante la Asamblea en la comparecencia de López Miras

Varias decenas de hosteleros, convocados por la patronal del sector en Cartagena, Hostecar, han realizado una cacerolada a las puertas de la Asamblea Regional durante la comparecencia del presidente regional, Fernando López Miras, para protestar por los cierres del sector y para demandar planes de rescate regional y estatal.

La cacerolada fue convocada para el pasado 29 de enero, fecha en la que estaba prevista la comparecencia de Miras, que fue pospuesta por el aislamiento domiciliario del portavoz parlamentario socialista, Diego Conesa, por ser contacto estrecho con un positivo por covid-19.

A pesar de que no hubo comparecencia, ese día los hosteleros realizaron la protesta y advirtieron de que la repetirían cuando se produjese compareciese Miras si desde la Administración regional no se reunían con ellos.

“No hemos tenido ningún contacto con el Gobierno regional desde entonces”, ha relatado a EFE el presidente de Hostecar, Juanjo López, “solicitamos una reunión una vez que hicieron el cierre y a día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta, solo nos enteramos de las cosas por prensa”.

Los manifestantes han recibido a los diputados que llegaban para asistir al pleno de comparecencia de Miras con gritos de “¡fuera, fuera!”, “¡sinvergüenzas!” y "¡cabrones!". “El propósito del primer día era que nos escuchase el presidente”, ha explicado López, “que vea que hay un sector unido, que hay una problemática y no tenemos ningún tipo de soluciones”.

El presidente de Hostecar ha lamentado que “las pocas soluciones que nos dan son más problemas aún, como esto de los convivientes y no encontramos una respuesta clara, ninguna solución a lo que está pasando”.

Sobre la decisión de abrir las terrazas de los bares en los municipios donde más ha bajado la incidencia, pero que que no se puedan juntar allí los no convivientes, ha afirmado que “es una locura, no tiene ningún tipo de sentido” y ha considerado que esa medida la deberían haber tomado “en su momento para no habernos cerrado nunca”.