Ballesta llama al diálogo "sin ningún tipo de reserva" a PSOE y Cs

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha hecho este lunes un llamamiento al diálogo "sin ningún tipo de reserva" a PSOE y Cs, dos de los tres grupos firmantes de la moción de censura contra él, y ha contestado que "no hay ningún tipo de actuación preconcebida" sobre su continuidad en la alcaldía si se retirara la moción.

A tres días de que se celebre el pleno extraordinario en el que se votará la iniciativa registrada por PSOE, Cs y Podemos, Ballesta, durante una visita a Cabezo de Torres, ha tendido su "mano abierta, sincera y franca" a los dirigentes nacionales y regionales socialistas y naranjas para evitar llegar a una situación "complicada y difícil".

Tras asegurar que no ha encontrado vías para realizar "acercamientos" con estos dos partidos, el regidor murciano, al ser preguntado por si ese diálogo está condicionado por la retirada de la moción de censura, ha afirmado que no va con "apriorismos", rémoras o elementos preconcebidos. "Sin ningún tipo de reserva", ha enfatizado.

Además, ha remarcado que "desde el primer día" estuvo dispuesto a dar algún paso para que se produzca el acercamiento con PSOE y Cs, tras lo cual, y siendo preguntado si eso pasaría por seguir siendo alcalde, ha contestado que "no hay ningún tipo de actuación preconcebida".

Ballesta ha añadido que no le consta que haya algún tipo de negociación a nivel nacional entre los partidos, apuntando que tiene la impresión, tras la presentación y fracaso de la moción de censura al Gobierno regional, que "se han roto muchos puentes" y anulado "muchísimas vías".

"Lo que es necesario es reconstruir lo que durante todo este tiempo se ha roto, porque creo que Murcia lo merece y los murcianos lo van a reclamar y, si no lo conseguimos, la situación, lejos de mejorar, puede llegar a empeorar", ha advertido el alcalde.

Además, ha declarado que su grupo municipal estaría dispuesto a retirar la querella presentada contra el portavoz municipal de Cs y ex socio de gobierno, Mario Gómez, por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

"Cualquier elemento que pudiera disturbar o impedir ese diálogo, será superado y eliminado inmediatamente", ha remachado después de indicar que esta cuestión deben decidirla los partidos. "Nosotros tenemos poco que decir", ha puntualizado Ballesta.

El regidor murciano ha alertado sobre la necesidad de llegar a un acuerdo previo a la moción de censura para evitar que "Murcia y los murcianos" sean "noticia por algo que no debíamos ser noticia" tras una iniciativa similar a nivel autonómico que, en su opinión, ha acentuado el descrédito político.

"También hay una todavía más acentuada pérdida de la credibilidad de la política, de los políticos, de una pérdida de la confianza que todavía se acelera más y la confianza es como el agua: cuando se derrama es muy difícil recogerla", ha recalcado Ballesta.

Por eso, el regidor ha considerado que "todavía hay oportunidad" y espacio para el acuerdo en un momento que requiere de "responsabilidad".

"El pueblo murciano, el pueblo llano y soberano de Murcia reclama de nosotros que demos lo mejor de nosotros mismos, que dejemos a un lado cualquier interés que no sea el general, porque el interés general no admite derrotas y el bien común no admite demoras y creo que es el momento de que, de verdad, la política todavía merece la pena", ha concluido.