Ballesta lamenta que Murcia se haya convertido en "laboratorio político"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha lamentado este martes que Murcia se haya convertido "en un laboratorio, en una especie de tubo de ensayo de políticas que trasciende al municipio de Murcia, que se diseñó directamente en despachos de la Moncloa", y ha advertido que "con Murcia y los murcianos no se juega".

Ha reiterado que su compromiso es estar al servicio, en cuerpo y alma, del municipio y ha rechazado "la retórica insufrible en la que se ha convertido la política", un "tacticismo permanente", algo que contempla "con mucho dolor".

Se ha mostrado convencido de que los argumentos esgrimidos por Ciudadanos en el Ayuntamiento son "excusas que buscan justificar una operación política en la que pretenden, de alguna manera, salvar una situación difícil que están atravesando e intentar, en un último esfuerzo, consolidarse en el ámbito nacional".

"Eso es lo que está en el tablero político y todo lo demás son excusas vanas", ha reiterado, al tiempo que ha lamentado que "nadie esté pensando en Murcia".

En esta línea, ha recriminado que nadie se esté preocupando de la reputación del municipio, que se esté pasando por encima de la "honorabilidad, la dignidad y el respeto que se merecen Murcia y los murcianos" para justificar una decisión política de fuera del municipio.

"Eso es lo realmente lamentable, porque con Murcia no se juega ni con los murcianos", ha insistido Ballesta, quien ha criticado que se esté utilizando el consistorio capitalino para maniobras que "van más allá de lo que es Murcia y los murcianos".

En este sentido, diferenció esta actitud con la suya al asegurar que no consentiría "jamás" que vengan desde fuera, desde Madrid, y le digan lo que "tienen o no tienen que hacer los murcianos".

De igual forma, ha rechazado las declaraciones de Inés Arrimadas justificando la moción por la situación que se vive en el Ayuntamiento de Murcia. "No son creíbles las excusas de alguien de Madrid, que no ha pisado Murcia, que no conoce la realidad y que dice enterarse de todo hace unas pocas horas".

A esto hay que sumar, ha añadido Ballesta, que esta operación se "lleva meses tramando", tal y como "han confirmado ellos mismos". "Todo este movimiento tenebroso y oscuro lleva varios meses gestándose", ha reiterado.

"¿POR QUÉ EN MURCIA?"

Ballesta ha calificado de "lamentable" que "pudiendo haberse hecho en otros lugares, eligen Murcia para hacerlo". Esto se debe, ha argumentado, a que piensan que Murcia y los murcianos "son irrelevantes" y no se atreven a hacerlo con otros lugares.

Es más, Ballesta afianza sus argumentos de que no es un asunto interno del Ayuntamiento de Murcia en que, sin quererlo, ha traspasado las fronteras regionales y ha afectado al panorama político español.

"¿Si esto hubiera estado, como están diciendo, vinculado a unos asuntos extraños que han pasado en Murcia, hubiera sucedido lo que ha sucedido en Madrid y en el Gobierno de España?. ¿Alguien se lo cree?", ha concluido.