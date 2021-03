Ayuntamiento defiende la labor ejemplar de los técnicos municipales y confirma la legalidad de sus contratos

El Ayuntamiento ha realizado una férrea defensa de la labor que desempeñan los empleados públicos y confirma la legalidad de todos los contratos municipales, que cuentan con todos los informes necesarios que avalan su máxima legalidad, transparencia y rigor.

Los concejales Rebeca Pérez, José Guillén, Eduardo Martínez-Oliva, Jesús Pacheco, Mercedes Bernabé y Marco Antonio Fernández han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que han recalcado que no existe ningún proceso judicial abierto en relación a ningún contrato municipal.

"La sociedad murciana lo que quiere en este momento es salir de la crisis y que no se generen bulos, lo que los murcianos esperan de nosotros es responsabilidad y acción de gobierno. Estamos aquí con el firme compromiso de transformar nuestra ciudad", ha apuntado la portavoz Rebeca Pérez.

Los ediles han hecho hincapié en que "los funcionarios públicos realizan día a día una labor ejemplar, actuando con la máxima solvencia profesional, rigor técnico y seguimiento estricto de la legalidad. Nadie puede poner en cuestión a los trabajadores de este Ayuntamiento".

Pérez ha recordado que "el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha desacreditado al concejal de Fomento, Mario Gómez, pidiéndole que no se exceda en sus competencias y no paralice la contratación. Hoy pedimos que el señor Mario Gómez que asuma su responsabilidad por haber provocado la paralización de empleo y actividad económica en el momento en el que más nos necesitan los murcianos".

Audio

Falsa apariencia que no se corresponde a la realidad

La portavoz del Equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, ha expuesto que "el pasado año 2019 los murcianos eligieron un proyecto de transformación de la ciudad para la séptima ciudad de España, y que convierte a Murcia en ciudad referente a nivel europeo, un proyecto en el que creemos y estamos totalmente volcados, en el que tenemos centrados todos nuestros esfuerzos y que, pese a las dificultades del momento, entre ellas la actual situación sanitaria, continuamos avanzando con una clara hoja de ruta".

"Los últimos hechos de los que hemos tenido conocimiento pretenden generar una falsa apariencia que no se corresponde con la realidad de esta administración. Se ha intentado poner en cuestión la propia gestión municipal, también la dignidad y la ejemplaridad, el rigor técnico y profesionalidad de los funcionarios municipales así como de miembros de este equipo de gobierno", ha añadido Pérez.

La portavoz ha insistido en que "lo cierto es que no hay nada nuevo, ya que el pasado mes de septiembre se solicitó información a este Ayuntamiento que se aportó de forma totalmente abierta y transparente. Además, los concejales cuyos expedientes eran cuestionados dieron debida cuenta en comparecencia pública y facilitaron toda la información relativa a los mismos demostrando que se han realizado con la máxima pulcritud administrativa".

"En aquel momento no sabíamos por qué se hacían estos requerimientos de información que son habituales y lo entendimos dentro de la normalidad. Ahora ya sabemos que surgen de una denuncia interesada, que pretende no sólo desestabilizar a la institución, creando una falsa sensación de que las cosas no se han hecho correctamente, sino también desprestigiando el ingente trabajo que realizan los distintos servicios municipales de este Ayuntamiento", ha insistido Pérez.

La edil ha hecho hincapié en que "no hay ningún proceso judicial abierto. Los servicios jurídicos avalan con todos los informes preceptivos la correcta tramitación de los expedientes municipales. Además, el máximo tribunal de la contratación de este país ha desacreditado las actuaciones de Mario Gómez, pidiéndole que no se exceda en sus competencias y que deje de paralizar la contratación de este Ayuntamiento".

Así, ha indicado que "lo que sí existe es una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sobre la que este concejal va a tener que responder, no sólo por el perjuicio ocasionado en la prestación de servicios a la ciudadanía sino también sobre los efectos negativos sobre la actividad económica y el empleo, en un momento donde los murcianos necesitan" más que nunca, ese empleo y el máximo impulso económico.

Cúmulo de falsedades, juicios de valor y posturas malintencionadas

El concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha recalcado que el informe que elaboró Mario Gómez sobre el contrato de las luces de Navidad no era más que un cúmulo de falsedades, juicios de valor y posturas malintencionadas que carecían del más elemental rigor técnico y fundamento legal.

El edil ha sostenido que el informe elaborado por Gómez se trata de un análisis jurídico realizado por él mismo, que no dispone de ninguna formación jurídica, en contra de lo que dicen la intervención municipal y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia.

También ha recordado que cada vez que Mario Gómez ha actuado en contra de estos informes, interponiendo denuncias directamente o a través de personas interpuestas, los diferentes organismos han dado la razón a los servicios municipales.

Asimismo, ha explicado que en el escrito de denuncia firmado por Mario Gómez se hace mención a sendos informes de los servicios jurídicos, dándole validez o no a lo que dicta este órgano, siguiendo un criterio absolutamente arbitrario, según le interesa o no lo que dicen los técnicos.

Otra de las falsedades que Pacheco ha subrayado que recoge el informe de Gómez es la supuesta imposibilidad de modificar un contrato prorrogado. Sin embargo, según el análisis de los servicios jurídicos, es posible y se acredita por el informe existente al respecto.

Jesús Pacheco ha explicado que lo primero que se debe diferenciar es el contrato que el Ayuntamiento viene suscribiendo para garantizar el alumbrado navideño de las calles de la ciudad con los que adjudican las juntas municipales para cada una de las pedanías.

En lo referente al contrato para la iluminación del casco urbano, en las cláusulas de licitación se contempló la posibilidad de acometer una prórroga y ampliar el importe total hasta en un 20%. La prórroga se formalizó en noviembre de 2019 y contó con todos los preceptivos informes favorables dictados por los órganos competentes, como el Servicio de Cultura, el Servicio de Contratación, cuyo responsable es el propio Mario Gómez, el Servicio de Intervención y Servicios Jurídicos.

En dichos informes se recoge que "de los documentos examinados en el expediente se desprende el cumplimiento de los requisitos fácticos y económicos y legales para proceder a la modificación solicitada por el Servicio de Cultura".

En la Junta de Gobierno celebrada el 5 de diciembre 2019 el señor Gómez requirió información adicional acerca de la ampliación del contrato y se les facilitaron los informes pertinentes y no volvió a demandar ninguna aclaración más sobre la cuestión.

Pacheco ha explicado que Murcia tiene uno de los contratos de iluminación navideña con menor importe de toda España, no encontrándose ni entre las diez capitales que más inversión destina a este cometido.

Por ejemplo, el presupuesto de Murcia es la mitad que el de Córdoba o San Sebastián y la cuarta parte del de Vigo o Sevilla.

El presupuesto de Murcia es similar al de ciudades como Oviedo y Jerez de la Frontera.

Burdo intento de poner en entredicho la profesionalidad de técnicos

El concejal de Pedanías y Barrios, Marco Antonio Fernández, ha reiterado que el contenido del informe elaborado por Mario Gómez es inexacto y está plagado de falsedades inconsistentes. El edil, como responsable municipal de Personal, ha denunciado que se trate de poner en duda el trabajo que desempeñan de manera ejemplar los funcionarios de los distintos servicios.

Fernández ha criticado el burdo intento de Mario Gómez de poner en entredicho y en tela de juicio la profesionalidad de técnicos que llevan décadas de servicio en el Ayuntamiento.

En relación a la contratación de la iluminación navideña por parte de las juntas municipales, ha detallado que el procedimiento seguido es el que viene establecido por las Bases de Ejecución Presupuestaria y el Reglamento de Participación Ciudadana.

Además, toda la tramitación de estos contratos cuenta con la supervisión que ejercen los administradores de las juntas municipales, así como los servicios de Descentralización e Intervención del Ayuntamiento, que emitieron los preceptivos informes favorables en relación a los contratos recogidos en el informe elaborado por el edil Gómez.

El concejal de Pedanías ha recordado que cada junta municipal tiene autonomía para contratar con las empresas que consideren. Conviene recordar que las juntas municipales, que están gobernadas por partidos de todos los colores políticos, son órganos de descentralización del Ayuntamiento y tienen independencia plena para realizar sus contrataciones.

Fernández ha detallado que el último expediente de contratación de iluminación navideña, correspondiente al periodo 2020-2021, se llevó a la Junta de Gobierno, contando con todos los informes favorables y el concejal Mario Gómez no señaló en ningún momento el hecho de que haya denunciado ese tipo de contratos ni advirtió al resto de miembros de la Junta de Gobierno acerca de la existencia de alguna ilegalidad.

En dicho expediente aparece reflejada contratación de luces navideñas de todas las juntas municipales sin excepción.

También resulta pertinente establecer que un tercio de las juntas municipales en las que gobierna el partido Ciudadanos formalizaron contratos con la misma empresa que Mario Gómez ha denunciado. De igual modo, la mayoría de los vocales con los que cuenta Ciudadanos en el resto de juntas municipales emitieron votos favorables a la contratación de la iluminación con esa empresa en las pedanías en las que tienen representación.

Este hecho evidencia que la denuncia de Mario Gómez no se basa en criterios objetivos, si no que obedece a una persecución política sin fundamento que no está avalada ni justificada por ningún argumento legal.

Asimismo, de los expedientes cuestionados el PP promovió la contratación del 36%, el PSOE hizo lo propio con el 33%, Ciudadanos impulsó el 25% y Vox el 6%. Es decir, el mismo partido de Mario Gómez promovió la contratación de la cuarta parte de los expedientes que él mismo pone en tela de juicio.

Además, el 66,67% de las juntas municipales en las que gobiernan el PSOE y Vox han contratado a la empresa denunciada por el señor Gómez. En el caso de las juntas del PP, este porcentaje se sitúa en el 15,67%.

Bulo y falsedad interesada

Por su parte, el concejal José Guillén ha incidido en que "no hay actualmente ningún proceso judicial abierto en relación a ninguno de estos contratos municipales. De igual forma ocurre en el caso del contrato de parques y jardines, donde tampoco existe ningún proceso judicial abierto".

Guillén ha hecho hincapié en que "es un bulo y una falsedad interesada. El contrato de parques y jardines fue redactado, licitado y adjudicado siguiendo de manera estricta todas las normas y preceptos legales aplicables a la contratación pública por parte de técnicos altamente cualificados de este Ayuntamiento".

Este procedimiento contó con el aval y los informes favorables de los máximos órganos municipales competentes en la materia, como Intervención, Contratación y Servicios Jurídicos.

Guillén ha aclarado que "la única persona encargada de firmar, y que adjudicó definitivamente el contrato de parques y jardines, es el concejal responsable de Contratación, Mario Gómez"

"Si supiéramos que se comete alguna irregularidad actuaríamos inmediatamente usando los resortes legales que existen para ello, dentro del propio Ayuntamiento", ha explicado el concejal.

Los tribunales, incluida la Junta Electoral Central, han dado la razón al Ayuntamiento en todo el proceso de licitación y han tumbado todos, y cada uno, de los recursos y argumentos que se han presentado y se han dado públicamente.

Además, los pliegos del contrato fueron recurridos en dos ocasiones en las que el Tribunal Central de Recursos Contractuales dio la razón al Ayuntamiento avalando la gestión de los técnicos y los distintos servicios municipales.

Igualmente, la adjudicación del contrato fue también recurrida lo que fue rechazado por Tribunal Central de Recursos Contractuales avalando la legalidad de la tramitación realizada por los servicios municipales del ayuntamiento.

"Actuamos con la máxima transparencia y legalidad. Aquí no hay ninguna situación judicializada, solo unas denuncias falsas e infundadas, primando el interés personal y egoísta", ha insistido Guillén.

"Desde el equipo de Gobierno trabajamos para servir a Murcia y a los murcianos, nos debemos a ellos y estamos cumpliendo con la mayor transparencia, responsabilidad y esfuerzo. Creemos que los hechos hablan por sí solos y todos los hitos conseguidos en nuestro municipio son esclarecedores. Tal vez eso sea lo que algunos están intentando tirar por tierra. Los intereses partidistas e individualistas de algunas personas están muy lejos de nuestro proyecto", ha finalizado el concejal.

Máxima disposición y actitud colaborativa

En el Ayuntamiento de Murcia existe un compromiso por parte de los cargos públicos y el personal empleado - la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno, - de actuar bajo principios éticos y de integridad para desarrollar nuestra labor de servicio público, lograr la calidad institucional y merecer la confianza de los ciudadanos.

La concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, recuerda que "la transparencia y el buen gobierno son uno de nuestros ejes prioritarios que marcan el rumbo de la gestión municipal, pues si bien la mencionada Ordenanza está en vigor desde 2017, ya en 2011 se creaba la Oficina para la Información de la Actividad Municipal, siguiendo los indicadores establecidos por la organización no gubernamental ‘Transparencia Internacional' (IT) y con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información municipal".

Para ello, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con un Portal de Transparencia, donde se facilita información de forma clara, accesible y estructurada a toda la sociedad, al mismo tiempo que permite conocer y controlar la acción de gobierno.

Tal y como pueden observar, en dicho portal se difunde información referente a la institución, organización municipal, planificación y personal; normativa de relevancia jurídica, contratación, convenios y subvenciones; económica, financiera, presupuestaria y patrimonial; medio ambiental, urbanística e infraestructuras, así como servicios en general y procedimientos.

"Todo nuestro trabajo se realiza en aras de la transparencia y del buen gobierno, dando la oportunidad a los propios ciudadanos a implicarse de manera activa en la toma de decisiones y en la mejora del municipio, promoviendo con distintos instrumentos y herramientas la participación ciudadana", ha destacado la edil.

Los contratos son públicos y accesibles, y se trata de una información que es avalada por los informes elaborados por los servicios municipales correspondientes, siempre actuando con la máxima legalidad y rigor.

"En aras de esa transparencia, se encuentra también nuestro deber de facilitar la información que se nos solicita. Este Ayuntamiento ha demostrado la máxima disposición y actitud colaborativa con cualquier autoridad que ha requerido cualquier tipo de información, y así seguirá siendo", ha señalado Bernabé.

La edil responsable de la Transparencia municipal ha indicado que, en todo este contexto de responsabilidad y transparencia, "esperamos que Mario Gómez aclare las circunstancias por las que se dio de baja como concejal de este Ayuntamiento para obtener una plaza en el Servicio Murciano de Salud".

"Por respeto tanto a la institución como a los ciudadanos que representamos, no podemos permitir que se desacredite el trabajo de una institución como el Ayuntamiento de Murcia, así como la de todas las personas que trabajan en cada uno de sus servicios", ha concluido.