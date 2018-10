Antelo: "Voy a luchar por volver a jugar, sólo pienso en el día a día"

José Ángel Antelo, capitán de UCAM Murcia CB, ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar su situación después de la lesión sufrida el pasado 6 de mayo en la semifinial de Champions. El jugador gallego ha indicado que no se marca plazos de recuperación, que con el paso del tiempo irá valorando si puede o no volver a jugar. El pívot universitario ha sufrido un largo calvario ya que a los pocos días de la intervención tuvo una infección en su pierna que le obligó a estar prácticamente tres meses en su casa para recuiperarse. Una vez superada la infección comenzó un proceso largo de recuperación en el que cada día trabaja desde las 9 de la mañana hasta las dos de la tarde trabajando para intentar algo que parece difícil que es volver a jugar.

No está siendo un camino fácil el que está recorriendo el jugador gallego, pero si algo tiene en la cabeza es ir dando pasos buscando el objetivo de volver a saltar a una cancha de baloncesto. José Ángel Antelo, que ha sido intervenido dos veces de una rotura en el tendón de Aquiles, ha explicado el calvario que ha pasado. “Tras el partido de Final Four ante el AEK, tuve que volver a operarme, porque me lo había vuelto a romper. El tendón de Aquiles estaba mal, y a los 15 días empecé a notar dolor y a tener fiebre. Las pruebas mostraron que tenía una infección”, ha comenzado explicando Antelo, que ha recordado que estuvo “como 4 meses con la infección, casi sin poder moverme. Ahora estoy en una fase de recuperación. Es una situación complicada, pero estoy trabajando en ello para valorar el futuro”.

Y es que la recuperación de una lesión de este calado nunca es fácil. “Me pasé 4 meses en los que no podía salir de casa, ni sudar. Es una lesión muy complicada, y ahora no me planteo otra cosa que ir día a día. No pongo plazos. Tengo 31 años, y me planteo todas las posibilidades. Espero volver dentro de un tiempo, pero las circunstancias son las que mandan”, ha admitido Antelo.

Sin embargo, rendirse no es una opción. El ala-pívot gallego ha explicado el proceso que está llevando para recuperarse. “Todos los días, de 9 a 14, trabajo para volver: piscina, fisioterapia y gimnasio. Tengo muchas ganas de luchar, porque tengo el no, pero quiero ir a por el sí”, ha apuntado Antelo, que no quiere “pensar más allá del día a día. Dependo de mi recuperación, y a partir de ahí ir poco a poco”.

El principio de la segunda lesión, tras la Final Four de Atenas, no fue fácil. “En el primer momento estaba mal, pero ahora estoy bien. Tengo que agradecer las palabras que me dijo el Presidente, que lo que necesitara y cuando lo necesitara que lo pidiera. Todo el club se ha portado muy bien conmigo y me ha apoyado. Yo lo único que puedo hacer para devolverles el afecto es venir a trabajar cada día e intentar volver”, ha finalizado el gallego.

Alejandro Gómez: "Si alguien puede salir adelante es Antelo"

Por otro lado, Alejandro Gómez, director General del UCAM Murcia CB, ha comentado que “es muy difícil no emocionarse con las palabras de José Ángel Antelo. José lo ha dado todo en la cancha e intentó jugar el partido más importante de la historia de este club, esforzándose por el equipo. Ha tenido mucha mala suerte, pero me viene a la cabeza el caso de Santi Cazorla. Vamos a poner todo de nuestra parte para que lo consiga. Si algún jugador en la historia de la ACB puede recuperarse de esto es José Ángel Antelo”, ha asegurado.