Ana Carrasco recibe honores de campeona en San Esteban y en la UCAM

A sus 21 años y con el peso sobre sus hombros de haber roto varias barreras en el mundo del deporte, Ana Carrasco llegaba a la UCAM, universidad en la que estudia el Grado en Derecho, con su medalla de oro y la gran satisfacción de haber cumplido un sueño: “Mi objetivo hasta ahora era ser campeona del mundo y ahora que lo he conseguido tengo que ver lo que planteamos para los próximos años. Es muy difícil llegar pero es más difícil mantenerse. El año que viene, si sigo en la misma categoría tendré que defender el título y si doy un salto tendré que coger experiencia para acabar ganando también”.

En su camino, a pesar de las muchas dificultades, también ha tenido apoyos y ahí su Universidad ha sido un importante respaldo: “Quiero agradecer a todos los que me están apoyando a conseguir mis objetivos y entre ellos está la UCAM que a nivel académico me está ayudando mucho para llevar ambas cosas. Mi familia siempre me ha dejado claro que los estudios van por delante del deporte y en este caso la única forma de poder hacer ambas cosas es estar en esta Universidad. Estoy muy centrada con el deporte por el nivel en el que estoy compitiendo y estoy entrenando mucho pero ahora me toca aprovechar el final de la temporada para ponerme al día con los estudios”.

En la Sala Capitular del Monasterio de Los Jerónimos, acompañaban a Ana Carrasco y a José Luis Mendoza: Jaime Sánchez Vizcaíno, vicedecano del Grado en Derecho; Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte; y Pablo Rosique, director general de Deportes. El presidente de la Universidad Católica resaltó el gran trabajo que se realiza desde las titulaciones y desde el servicio deportes para que el proyecto funcione perfectamente: “El trabajo que realizamos nos ha valido el reconocimiento de varias instituciones internacionales. Ahora nos han comunicado que ‘European Athletics’ nos ha premiado por nuestro modelo de ayuda a los deportistas para que puedan compaginar sus estudios con su carrera deportiva y el proyecto que realizamos para trasladarlo a otras universidades europeas”.

López Miras: "A partir de ahora tendrás detrás el apoyo de un millón y medio de murcianos"

Tras la recepción en la UCAM la ceheginera se ha dirigido a la sede del Gobierno Regional, donde ha sido recibida por el presidente, Fernando López Miras, quien ha destacado que "a partir de ahora, cuando estés compitiendo no llevarás sólo la bandera de la Región, tendrás detrás el apoyo de miles de murciano que disfrutaron contigo en el día más histórico para el deporte murciano como fue el pasado treinta de septiembre".

Por su parte Ana Carrasco ha agradecido al presidente su apoyo y ha indicado que "ha sido un año muy difícil pero ahora toca comenzar a trabajar en la próxima temporada en la que mi gran objetivo es volver a competir en el mundial de Superbike para defender el título conquistado esta año. Ya estamos trabajando y seguro que pronto se cerrará la continuidad".