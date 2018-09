Alejandro Valverde entra en la historia, CAMPEÓN DEL MUNDO

El murciano Alejandro Valverde se hizo con el oro más buscado y más deseado de su carrera al proclamarse campeón del mundo en la prueba en línea masculina que cerró este domingo los Mundiales de Ciclismo en ruta que se han disputado en Innsbruck (Austria) en la última semana.

Valverde ganó la carrera por delante del francés Romain Bardet, el canadiense Michael Woods y el holandés Tom Dumoulin, que entraron con él, pero a su rueda, en la meta. Bardet, plata, y Woods, bronce, le acompañaron en el podio.

El corredor murciano sumó su séptima medalla mundialista y sucede en el palmarés al eslovaco Peter Sagan, vencedor en las tres ediciones anteriores, en Richmond 2015, Doha 2016 y Bergen 2017.

Valverde añade el oro de hoy -el cuarto español que lo consigue tras Abraham Olano, Igor Astaloa e Oscar Freire, que logró tres- a dos las platas de Hamilton 2003 y Madrid 2005 y los tres bronces de Salzburgo 2006, Valkenburg 2012, Florencia 2013 y Ponferrada 2014.

Alejandro Valverde ha anunciado en los micrófonos de COPE que "no me pienso retirar, quiero lucir este maillot de campeón del mundo. Siento que ya me puede retirar tranquilo aunque eso no va a pasar. Este es el día más feliz de mi vida. Este es un gran año". "Ya estoy tranquilo, creo que en el ciclismo lo he hecho todo. En maillot quiero buscar la victoria para lucir este maillot".