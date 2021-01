Adelantan el cierre de actividades no esenciales en 8 municipios y limitan encuentros a 2 no convivientes

El Comité de Seguimiento Covid-19 ha decidido adelantar el cierre de actividades no esenciales a las 18.00 horas en ocho municipios y limitar en todo el territorio regional los encuentros en espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, a dos en el caso de ser personas no convivientes.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz técnico del Comité, Jaime Pérez, en una rueda de prensa celebrada este lunes tras la reunión de este órgano, que ha estado presidida por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

Los municipios afectados son Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca de la Cruz, Ricote y Jumilla, todos ellos con una incidencia superior a los 2.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 o siete días.

El cierre de los negocios afectados --entre los que no se encuentran, por ser esenciales, supermercados, farmacias, gasolineras y establecimientos de comidas para llevar-- se adelanta así en las citadas localidades a las 18.00 horas, de lunes a viernes. Los fines de semana deberán permanecer cerrados.

Además, el Comité ha tomado la decisión de limitar a dos el número de personas que pueden reunirse en los espacios públicos, tanto en interior como exterior y fuera del ámbito privado. Estas medidas se pondrán en marcha a partir del próximo miércoles.

Pérez ha explicado que, si bien la tasa de incidencia se ha reducido un 20 por ciento con respecto a la semana anterior, la presión asistencial en los hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es "muy preocupante" y 43 de los 45 municipios --salvo Librilla y Aledo-- tienen un nivel de alerta "extremo".

En este sentido, ha recordado que un 80 por ciento de los contagios tiene su origen en el ámbito familiar y social, por lo que "es vital restringir la interacción social, sobre todo reuniones con familiares y amigos no convivientes". Además, cerca del 40 por ciento de los casos son asintomáticos.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento ha informado de que se han administrado ya "más del 100%" de las dosis suministradas por el Ministerio de Sanidad. Este lunes está previsto que la comunidad reciba otras 11.700 dosis, que se unen a las 3.000 que Salud tiene almacenadas.

Este domingo se administraron unas 382, y ya han sido vacunadas 48.180 personas en la Región de Murcia, 42.000 de ellas con la primera dosis y el resto también con la segunda.

En relación a la vacunación de personas mayores, Pérez ha apuntado que la Región de Murcia ha pedido que este proceso comience "cuanto antes", si bien ha precisado que esto depende del Ministerio y, en su opinión, "va a ser complicado" que tenga lugar en lo que resta de enero y el próximo mes.

"Pero en el momento en que toda España dé ese paso estaremos dispuestos porque es realmente el mayor de los objetivos ahora mismo", ha agregado, tras comentar que la evolución del proceso de vacunación en la Región está más adelantado que en otras comunidades.

Respecto a la incidencia de la cepa británica, Pérez ha explicado que los datos de los que dispone Salud no son exactos por ahora, aunque según las muestras tomadas en las últimas semanas "sería un porcentaje muy bajo".

Preguntado sobre si interpretó el protocolo de vacunación como el exconsejero de Salud, Manuel Villegas, ha indicado que la decisión de vacunar al personal del SMS fue "una decisión que se tomó con el objetivo de mejorar la protección del sistema sanitario en todo su conjunto, no solo la de una parte".

"Como saben, se ha vacunado a prácticamente todo el mundo que lo ha solicitado, con lo que realmente la decisión del consejero fue con ese objetivo" y, en ese sentido, "es difícilmente discutible".

Ha indicado que él no se vacunó junto al resto de miembros de la Consejería, sino como parte del equipo vacunador pues ha administrado dosis, y así espera seguir haciéndolo, en residencias de mayores.

Al hilo, ha apuntado que la Estrategia recoge dos posibilidades para vacunar a plantilla no asistencial: por un lado, personal de Salud Pública en gestión de la pandemia, lo que afecta a muchas personas de la Consejería, y, por otro, a personal vacunador.

"Cada polémica de este tipo me afecta de una forma muy personal, te duele sinceramente; no es cuestión de precisar si me siento responsable o no", ha dicho Pérez, quien ha opinado que "han sido cuestiones muy limitadas en las que ha podido haber errores en la aplicación del protocolo".

La cuestión, a su juicio, es que "cuando vacunas a más de 40.000 personas en tres semanas es muy difícil tener un control exhaustivo, que no se meta nadie que no tenía que ser vacunado". No obstante, ha insistido en que "el 99,9% de las dosis se ha administrado a aquellas personas que tenían que tenerlas administradas".

Al respecto, ha manifestado que la Región es la comunidad "que antes va a acabar en vacunar en las residencias", lo que tendrá lugar el próximo miércoles si todo va sobre lo previsto.

Asimismo, ha insistido en que cree que "no ha sido un error de organización", sino "pequeñas cuestiones que pueden empañar un proceso que va a llevar al fin de esta pandemia".