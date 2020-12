El PP acusa al Gobierno central de no destinar "ni un euro" a la regeneración del Mar Menor

El diputado regional del PP, Juan Antonio Mata, ha afirmado que el Gobierno Central "no ha destinado todavía ninguna partida presupuestaria para la regeneración del Mar Menor ni tampoco la ha previsto en los próximos Presupuestos Generales del Estado". Mientras que el Ejecutivo regional "está cumpliendo, en tiempo y forma, los plazos de la ley de Protección y Recuperación del Mar Menor", según han indicado fuentes del partido político en un comunicado de prensa.

Al respecto, Mata ha comentado que, este lunes, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno de España "tiene nulo interés por el Mar Menor".

"No ha presupuestado un solo euro en los PGE y anuncia dinero con cargo a los fondos europeos que no sabemos, ni nadie sabe, a qué se va a destinar". Por lo que, según el diputado regional,"Sánchez, que hace un año pedía el voto a la orilla del Mar Menor, no ha destinado un euro para su regeneración".

También se ha preguntado Mata "por qué el PSOE, el Gobierno de España no quiere un Alto Comisionado para el Mar Menor" y ha justificado su creación ante la necesidad de "una figura que coordine a todas las administraciones". Sin embargo los socialistas rechazan también esta figura.

Por otro lado, el diputado regional del PP ha valorado la comparecencia ante la Comisión especial del Mar Menor de la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, que ha dado cuenta de "manera detallada y explícita" de todas las actuaciones dirigidas a su recuperación. Además, ha recordado la petición de comparecencia del consejero de Agricultura, Agua, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca ante el parlamento regional.

En este sentido, el 'popular' ha querido resaltar que "el Gobierno regional está cumpliendo "en tiempo y forma" con los plazos de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor". Una ley que, según Mata, "responde a un compromiso del Ejecutivo autonómico y fue aprobada con un amplio consenso en la Asamblea Regional".

Además, el diputado autonómico del PP ha destacado "el compromiso del sector agrícola con una agricultura sostenible" para lo que ha puesto como ejemplo que "más de 2600 agricultores han colocado las barreras vegetales en sus fincas para frenar las escorrentías".

Por último, Mata ha indicado que "el Gobierno de López Miras está cumpliendo mientras que el Gobierno de Sánchez ha dado la espalda a la recuperación del Mar Menor".