Abre la convocatoria para que estudios profesionales de grabación participen en el programa 'Estudio abierto'

El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) acaba de publicar la resolución para que los estudios de grabación profesionales de música de la Región de Murcia puedan participar en el programa ‘Estudio abierto’ del Plan CREA de la Consejería de Educación y Cultura y que facilita que los 29 grupos y solistas seleccionados graben sus temas originales e impulsen su carrera artística.

La apertura de la convocatoria nace del diálogo con los profesionales de la asociación Murcia Técnica del Espectáculo que trasladaron al ICA el interés de los estudios profesionales de grabación con los que ya cuenta la Región, y que destacan por su calidad, en colaborar en el programa ‘Estudio abierto’.

Los estudios que deseen participar tienen que cumplir unos requisitos mínimos de equipamiento, contar con al menos dos años de funcionamiento y presentar la documentación establecida en la resolución remitiéndola al correo electrónico estudioabierto@carm.es antes de las 14:00 horas del 30 de abril.

Técnicos del ICA visitarán los distintos estudios que soliciten su participación para comprobar los requisitos técnicos necesarios para la grabación, mezcla y masterización de las canciones y se realizará un catálogo de estudios de grabación de la Región de Murcia.

Asimismo y con el fin de lograr el mayor aprovechamiento de las dos sesiones de grabación de ocho horas que establece la convocatoria de ‘Estudio abierto’, se establecerá una jornada de trabajo en el Centro Párraga entre cada uno de los 29 grupos y solistas seleccionados y el responsable del estudio de grabación para realizar la preproducción, con el fin de que el resultado sea de un mínimo de dos temas originales grabados, mezclados y masterizados.

El programa ‘Estudio abierto’ del Plan CREA, que cuenta con la colaboración de Estrella de Levante, apoya a los grupos y solistas de la Región a acceder a un estudio profesional de grabación sin coste, así como un apoyo y asesoramiento profesional para lanzar su carrera musical.

Los seleccionados para grabar sus temas en ‘Estudio abierto’ son Silvia Blue, Joy Lang, Sissy, Lady Ma Belle, Pianísimo, Cartola Tremo, Shaman Shaman, The Rays On, Tovarich, A Mares, La conjura de Jac, Faustino Fernández, Pearly White Band, Lo Cursed, Pedro, Aló Presidente, Bosnio, Daniel, Fingeroff, The Greenwave Project, Sidereus, CXC, Susana Re, Sierra Morena, Nono, Copper Age, Pesambre, Calderón y The Factory Band.

La resolución de la convocatoria de contratación de estudios de grabación para el programa ‘Estudio abierto’ que establece sus normas de funcionamiento y participación se puede consultar en el apartado de convocatorias de la web de ICA (www.icarm.es).