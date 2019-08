La Marinera es otra de esas tapas con gran tradición en la Región y en especial en las zonas del litoral. Esta consolidada tapa fría , junto a su 'prima hermana' la ensaladilla rusa, pasan a engrosar la lista de las más demandadas en épocas de calor.

De ahí que, sobre todo en verano, sea muy común ver en cualquier terraza a alguien degustando este sabroso y ligero tentempié que apetece a casi cualquier hora del día.

La marinera se trata pues de un bocado frío muy fácil de elaborar y también de consumir ya que consiste en una pequeña ración de ensaladilla colocada sabiamente sobre una rosca de pan tostado, y adornada con una anchoa en salmuera, ingrediente que le aporta su particular sabor a esta sencilla pero gustosa tapa.

Existen dos variedades para aquellos que no les guste la anchoa en salmuera: El marinero, que la anchoa se sustituye por un boquerón en vinagre y la bicicleta que solo será la rosquilla con la ensaladilla.

Su presentación es también muy básica, al servirse este en un pequeño plato sin más puesto que al tratarse la base de la tapa de una rosquilla facilita que se pueda comer con las mano sin requrir de cubierto alguno.

Acompañada por una espumosa bien fría, bien podría decirse que Marinera y caña hacen una perfecta, además de barata, combinación a la hora de salir de tapeo o de llenar el estómago a media mañana, de forma sana y ligera.

La marinera está traspasando las fronteras de la Región y cada vez es más famosa por toda España, y es algo que me alegra. Es sin duda una de las tapas más típicas de la Región, sobre todo en la capital, donde no falta en la carta de cualquier bar o cafetería. En su simpleza está su virtud, pues no es más que una rosquilla alargada con ensaladilla y una anchoa.

Por supuesto, hay muchas variantes según el cocinero y el debate en torno a cómo debe ser la marinera perfecta puede dar lugar a airadas polémicas. Además de usar buena materia prima, la clave está en que la ensaladilla sea melosa, que la rosquilla crujiente aguante bien y la anchoa, mejor en salazón o salmuera, tenga buena presencia.