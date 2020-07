Villegas pide a Sanidad sanciones contra quienes no cumplan la cuarentena

Los que no respetan la cuarentena. Esos son los que traen de cabeza al Servicio Murciano de Salud. Cierto es que no son muchos casos pero preocupa mucho los contagios que pueden provocar esas personas que sabiendo que están contagiadas no aguardan en su casa los dias necesarios. El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha reconocido que en eso se está fallando.

Para frenar esta situación lo que pide Murcia al gobierno central es que regule las sanciones para todas las comunidades al igual que ha hecho con las mascarillas. Según el consejero Villegas, si hay sanciones de 100 euros por no llevarlas, también debe haber multa para quienes se saltan la cuarentena y ponen en peligro a otras muchas personas.

No cumplir la cuarentena preocupa a la consejería pero también las aglomeraciones de personas. El consejero no ha descartado una vuelta al nivel 2 flexibilizado, como Aragón, si las cosas empeoran. De momento no hay situación de emergencia pero sí estamos en una transmisión comunitaria contenida con mucha precaución porque, recordaba Villegas, el virus es muy contagioso.

Y sobre las mascarillas y su utilización obligatoria desde hoy, la consejeria de Salud deja claro que, ante todo, hay que utilizar el sentido común.

Estas declaraciones las hacía el consejero después de visitar el hospital de dia del Morales Meseguer. Allí se han trasladado los servicios de oncohematología y rehabilitación mientras terminan las obras de la puerta de urgencias. El reto es que en septiembre estén separados los pacientes de COVID del resto.

Salud remodelará el Servicio de Urgencias del Morales Meseguer para adecuarlo a la asistencia a pacientes con covid

Con la reforma, que comenzará el próximo 17 de julio, el servicio contará con dos salas separadas con camas de observación para pacientes con covid y para el resto de pacientes, así como con dos salas separadas de cuidados, lo que permite igualmente separar distintos tipos de pacientes que no deben mezclarse por precaución. También dispondrá de tres boxes más para agilizar los procesos, llegando hasta los 23 boxes.

Está previsto que las obras, que cuentan con un presupuesto de 671.780 euros, finalicen a mediados del mes de septiembre. Mientras tanto, el Servicio de Rehabilitación se ha desplazado al nuevo edificio del Hospital de Día Polivalente para posibilitar la ubicación provisional durante el verano del Servicio de Urgencias.

“En el momento actual, una vez superado el primer envite de la epidemia”, explicó el consejero de Salud, Manuel Villegas, “se hace necesario afrontar la reforma y adaptación del Servicio de Urgencias con el fin de adaptarlo a las necesidades puestas de manifiesto durante la crisis sanitaria, para proporcionar una asistencia no solo de calidad sino con toda la seguridad para pacientes y profesionales en el caso de que se produzca un rebrote o nuevo pico de contagios”.

El sistema de doble circuito que garantiza la seguridad de pacientes y profesionales “cobra una especial relevancia en el Servicio de Urgencias como medida de prevención y contención de contagios en tanto que estos servicios constituyen la puerta de entrada de pacientes hospitalizados y se convierten en puntos críticos y a la vez esenciales del sistema sanitario a la hora de hacer frente a una situación de pandemia provocada por una enfermedad de la que ya conocemos su enorme grado de contagio y sus altísimos niveles de peligrosidad”.

Las obras de modificación y adecuación del Servicio de Urgencias precisan de la evacuación temporal del mismo, por lo que solo pueden realizarse durante el periodo estival, ya que es entonces cuando desciende la actividad. El pasado año fueron atendidas más de 85.000 personas en este servicio del Hospital Morales Meseguer.

La ubicación definitiva y la inauguración de la primera fase del edificio Hospital de Día Polivalente se producirán tras el verano. La segunda fase de este proyecto es una obra para conectar los dos edificios y así ganar espacio para el Hospital de Día Oncohematológico.

Mejora del servicio de Oncohematología

La aparición del virus covid-19 requiere la adopción de medidas tanto a nivel de personal como estructural que garanticen la seguridad de los pacientes, en especial de aquellos especialmente vulnerables o inmunodeprimidos, como sucede en el caso de las personas tratadas en el Servicio de Oncohematología.

Por este motivo, para evitar aglomeraciones, se ha anticipado el desplazamiento de este servicio al nuevo edificio del Hospital de Día Polivalente, lo que va a permitir que la asistencia a estos pacientes se distribuya entre los dos espacios (en el edificio antiguo y el nuevo) ahora conectados, con una ampliación de 690 metros cuadrados y evitando aglomeraciones incompatibles con la nueva situación ocasionada por la enfermedad covid-19.

El Hospital de Día Oncohematológico “es un servicio crítico del hospital donde se realizan tratamientos de quimioterapia a un número de estos pacientes que ha crecido muy sensiblemente durante los últimos años gracias al gran avance de los tratamientos oncológicos, lo que hace necesario ampliar su superficie”, precisó Villegas.