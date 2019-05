El PP vence en Murcia y Movimiento Ciudadano gana en Cartagena

José Ballesta consigue 11 concejales y podría mantener la alcaldía de Murcia pactando únicamente con Ciudadanos que ha obtenido 4 ediles. El candidato del PP ha dejado claro que dialogará con el resto de grupos a partir de mañana, tras lo que ha puntualizado que todo aquel que quiera dialogar sobre su proyecto de municipio "tendrá las puertas abiertas".

En el ayuntamiento de Murcia el PSOE sube tres concejales y llega a 9, entra VOX con 3 concejales mientras que Podemos Equo se queda con dos ediles. El cabeza de lista del Partido Socialista, José Antonio Serrano ha resaltado que "estamos satisfechos con esos 20.000 votos más aque en las anteriores elecciones. Murcia quiere un cambio y el PSOE ha ganado en las grandes pedanías".

En Cartagena MC consigue la victoria en estos comicios con 8 concejales, tres más de los que obtuvo en 2015. El PP pierde tres y se queda en 7, el PSOE se mantiene con los 6 que tenía y tanto Ciudadanos como VOX y Podemos obtienen dos ediles cada uno.

La candidata 'popular' a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dicho esta noche que considera "su responsabilidad" ofrecer una alternativa que proporcione a Cartagena la estabilidad que necesita para seguir creciendo.

"Nosotros aspirábamos a ganar las elecciones y, por tanto, estos resultados no son buenos para mi partido. Pero lo que más me preocupa es que no son buenos para Cartagena. No creemos que el panorama que se abre dé certidumbre, ni seguridad a Cartagena porque el ganador de las elecciones ya ha demostrado su incapacidad para el acuerdo", ha añadido.

En Lorca el PSOE y el PP empatan a 10 concejales. VOX obtiene dos eiles y Ciudadanos uno. Con este resultado , el Partido Popular podría gobernar con la formación que lidera Santiago Abascal.

En cuanto al resto de municipios, el PSOE obtiene mayorías absolutas en Aguilas, Los Alcazares, Alhama, Calasparra, Beniel, Bullas, Jumilla, Lorquí, Mula o La Unión. El Partido Popular podrá gobernar también con mayoría absoluta en Archena, Alcantarilla, San Javier, San Pedro del Pinatar y Yecla.

El municipio de Los Alcazares es el único que cambia radicalmente de color político en beneficio del PSOE.

En el municipio de Cieza, completado el escrutinio, el PSOE obtiene 10 concejales, cuatro más que la pasada legislatura, por lo que se convierte en la fuerza más votada aunque se queda a un concejal de la mayoría absoluta, lo que le obliga a pactar.