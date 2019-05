Urralburu: “Es hora ya de disponer de una red de transporte público similar a Madrid o Barcelona"

Podemos considera necesario modernizar y electrificar los trenes de cercanías de la región. El candidato de Podemos a la comunidad, Oscar Urralburu, ha realizado hoy un viaje en Cercanías entre Murcia y Alcantarilla.

El candidato de Podemos Equo asegura que tenemos el servicio más caro de España, con vagones de más de 35 años.

En su comparecencia ha recordado que los más de 4 millones de viajeros que usan los Cercanías en la Región de Murcia “están viviendo de cerca lo que es una Región atrasada en materia de transportes. Tenemos el servicio más caro de España, vagones de más de 35 años que tienen retrasos y son inseguros. Esta Región no avanzará mientras que sus jóvenes no tengan un tren barato, cómodo y puntual para ir a estudiar a nuestras universidades en Cartagena, Lorca o Murcia, lo mismo para las personas que trabajan en pedanías o distintos municipios, o que si queremos llegar a Águilas tengamos que hacer la travesía del desierto. Por no hablar del lamentable estado de las líneas inter-urbanas de autobuses a las pedanías o a los pueblos y el mal funcionamiento de los mismos en las propias ciudades”.

Por eso, el candidato de Podemos Equo ha sido muy claro en cuáles son sus propuestas para estos 4 millones de viajeros. Es imprescindible “volcarse en la red de cercanías y aumentar la conectividad para los trayectos en proximidad. Hay que electrificar las vías, optimizar los horarios, mejorar la movilidad en nuestras grandes urbes y posibilitar que las familias tengan los Cercanías como una alternativa barata y eficaz para sus desplazamientos en el día a día”.

Arcadio Martínez, candidato a la Alcaldía de Alcantarilla, ha puesto de relieve que la historia de las vías en el municipio es la de “nunca acabar. Tanto PP como PSOE llevan 40 años diciendo que van a sacar las vías del pueblo y lo que van a hacer ahora es meter trenes de mercancías por las Tejeras y los trenes de pasajeros y dejar fuera de la localidad las Cercanías”. Es “indecente” ha dicho Arcadio Martínez, que el PSOE “diga una cosa en Alcantarilla y otra con el gobierno de Madrid. El Partido Socialista va a permitir que haya muros en Alcantarilla de 5 metros que dividan al pueblo, muros hechos para que pase el Corredor Mediterráneo con trenes de mercancías peligrosas”. Desde Podemos, ha subrayado el candidato a la Alcaldía, “llevamos apostando por los vecinos cuatro años, por la gente que lleva luchando desde la Plataforma para sacar las vías, tanto las de mercancías como la línea de Madrid, de nuestra localidad. Y ese es nuestro compromiso con la ciudadanía”.

En materia de trenes, Óscar Urralburu también ha dejado claro que Podemos Equo quiere abrir una línea de cercanías entre Murcia – Cieza – Calasparra, recuperar la conexión ferroviaria con Granada y ampliar y mejorar la FEVE Cartagena-Los Nietos que permita ampliar la conexión de las poblaciones costeras de La Manga y el Mar Menor”. Asimismo, reivindicamos también un Consorcio Regional del Transporte que atienda a las necesidades de movilidad de todos los pueblos de toda la Región “mediante líneas de autobuses modernas, con frecuencias horarias regulares, adaptadas para la discapacidad, etc”.

Para Podemos- Equo otra de las grandes apuestas es la del Corredor Mediterráneo, infraestruactura fundamental para integrar a la Región de Murcia en un gran espacio económico transeuropeo y para cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático sustituyendo el tráfico de mercancías por carretera y apostando por el ferrocarril.