UNICEF avisa que el cierre de los colegios afecta al bienestar físico y mental de los niños

La jefa interina de la Sección de Salud de la División de Programas de UNICEF, Luwei Pearson, ha avisado de que el cierre de los colegios, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, afecta al bienestar físico y mental de los niños, para avisar de que soportan "gran parte" de la carga social.

"Aunque la tasa de mortalidad entre los niños por coronavirus es relativamente baja, el cierre de las escuelas afecta al bienestar físico y mental de los niños. Desde los primeros días enero UNICEF en China y Estados Unidos colaboraron en herramientas de aprendizaje saludable en el hogar puedan seguir interactuando unos con otros, tengan un espacio saludable y estén bien informados. Interactuamos con los niños sobre cómo lidiar con el estrés a través de las redes sociales", ha dicho.

Dicho esto, ha comentado que lo que se ha aprendido con el ébola en África Occidental es que el cierre de los colegios "no siempre" es saludable para los niños. "Es un enorme desafío para muchos de los niños pobres que no van a la escuela, para los que no tienen acceso a un lugar seguro durante conflictos y para los que no disponen de la única comida del día que obtienen de la escuela", ha apostillado.

Del mismo modo, y respecto a las madres de los menores, Pearson ha instado a los países y al resto de los miembros de la familia que les den un "apoyo" a las mujeres, recordando que la carga de trabajo debería ser "compartida" por todos.

Por otra parte, la experta de UNICEF ha mostrado su preocupación por la carencia de necesidades básicas en países en vías de desarrollo como, por ejemplo, agua o electricidad. "El agua no es algo que se pueda dar por descontado en los centros de salud de muchos países africanos. No está disponible en las áreas remotas. Cuando hay sequía es un bien realmente escaso", ha avisado.

Así, ha lamentado que cuando se produce un brote de alguna enfermedad, los países retoman la idea de la importancia que tienen los servicios de Atención Primaria, pero cuando se acaba dicha epidemia "no se invierte lo suficiente" en estos servicios. "No dedicamos suficientes esfuerzos y recursos para construir un sistema de atención médica primaria, ya sea por parte del gobierno o de los socios en países desarrollados", ha denunciado.

Del mismo modo, Pearson ha comentado que el cierre fronterizo, implantado en muchos países para evitar la propagación del coronavirus, repercutirá en las familias, en los niños desplazados, los desplazados internos, los refugiados y los migrantes.

"El cierre fronterizo y la cancelación de vuelos por las aerolíneas, sin duda afectan a la disponibilidad de productos básicos y medicamentos. Tenemos que seguir trabajando con el gobierno y las autoridades, así como con los sectores público y privado para asegurarnos de que la producción esté disponible, así como el transporte y la distribución", ha zanjado.