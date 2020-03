Una persona sin hogar relata en una carta su experiencia en el albergue El Valle

Las personas sin hogar que se encuentran alojados en el albergue juvenil El Valle y los integrantes de Cáritas y del SEMAS han vivido este fin de semana un emocionante momento.

Jorge Antonio López, una de las 46 personas sin techo que se encuentra allí, solicitó al personal de Cáritas el acceso a un ordenador para poder escribir una carta que luego leyó a todos sus compañeros.

En ella agradece el trabajo del SEMAS, de Cáritas y del Ayuntamiento, por trabajar para que tengan "todas las necesidades cubiertas" además de atenderles "siempre con una sonrisa y buenas palabras".

En el escrito, que tiene por título ‘Todo un mundo a mi alrededor', también se congratula por encontrarse en unas "instalaciones en un paraje de ensueño lleno de verdes pinos, aire puro, pajarillos, ardillas".

Asimismo incluye una mención para sus compañeros "pues a pesar de nuestra diferencia de culturas, razas, credos y la gran variedad de personalidades cada cual la suya, estamos consiguiendo una convivencia llevadera y bastante armónica. Sé que si todos pudieran ver lo que yo estoy viendo a mi alrededor cambiaría el concepto que mucha gente tiene de nosotros".

El deseo ahora de Jorge Antonio López es que esta carta llegue a su madre y que se sienta orgullosa de él.

Hay que recordar que la colaboración entre la CARM, el Ayuntamiento, a través del SEMAS, y Cáritas ha permitido que estos sin techo puedan permanecer en el albergue juvenil de El Valle durante el periodo de aislamiento.

El texto literal completo escrito por Jorge Antonio López es el siguiente:

Llevamos ya una semana de confinamiento 46 personas en el albergue juvenil del Valle aquí en La Alberca de Murcia a causa de la pandemia del covid -19 o más conocido como el coronavirus.

Todo ello gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Murcia que nos ha cedido estas instalaciones en un paraje de ensueño lleno de verdes pinos, aire puro, pajarillos, ardillas que corretean a unos escasos 50 metros de nosotros. iVamos un paraíso!

Y como no dar gracias infinitas al SEMAS "servicio murciano de acción social" Y a Caritas que gracias a los dos esto ha sido posible y por supuesto se están dejando la piel por que tengamos todas las necesidades cubiertas además de atendernos siempre con una sonrisa y buenas palabras. ison unas personas increíbles!, que trabajan con los 46 que somos y siempre intentan cumplir nuestras necesidades y demandas. Mi aplauso diario de las 8 de la tarde también va por ellos, iclaro que sí!, además de a los sanitarios, fuerzas de seguridad nuestros vigilantes de seguridad que velan por nuestro bienestar y a todos los que trabajan para que esto sigua funcionado como farmacéuticos, transportistas, etc.

Me gustaría también mencionar mi agradecimiento personal a cada uno de mis compañeros, pues a pesar de nuestra diferencia de culturas, razas, credos y la gran variedad de personalidades cada cual la suya. Estamos consiguiendo una convivencia llevadera y bastante armónica.

Es más cuando me paro a pensar que todos venimos de vivir en la calle me quedo boquiabierto de ver lo confundido que he estado todo este tiempo y sé que si todos pudieran ver lo que yo estoy viendo a mi alrededor cambiaría el concepto que mucha gente tiene de nosotros que incluso a veces nos miran con desprecio por el hecho de ser unos sin techo; ¡si! es cierto que muchos de nosotros somos alcohólicos como yo e incluso hemos tomado alguna vez alguna droga, pero posiblemente haya sido los que hemos recibido algún gancho de derecha de la vida tan fuerte que nos han noqueado de tal manera que no hemos podido o sabido levantamos o quizás algunos no hemos encontrado o dado con la ayuda correcta o necesaria en ese momento.

Yo en mi caso llevo casi un mes sin beber y aparte de no saber cuánto nos queda aquí me he propuesto seguir sobrio o sea sin beber cuando todo esto acabe.

Al hablar con mis compañeros en el día adía me doy cuenta de que estoy rodeado de gente muy válida, desde trabajadores explotados en los campos 12 o 15 horas diarias por un salario ridículo pasando por profesionales del transporte, informáticos, señoras de la limpieza, amas de casa, talentosos escritores, grandes cocineros, barman, pintores y hasta profesionales de las fuerzas especiales de la armada, legionarios, etc. Que algunos de ellos incluso han estado en misiones de paz en zonas de conflictos y han expuesto sus vidas por defender este nuestro gran país. A todos ellos "gracias" y al resto ánimo y suerte en la vida y a ustedes también mucho ánimo pues todos juntos incluidos nosotros los sin techo "lo vamos a conseguir". Ánimo