La UCAM rompe fronteras en ciencia

Más de doscientos investigadores han presentado en la UCAM sus propuestas de análisis de procesos, diseños de modelos concretos, estudios poblacionales, que han puesto de relieve que la ciencia es el motor para un desarrollo sostenible en el transcurso de las V Jornadas de Investigación y Doctorado de la UCAM 'Ciencia sin Fronteras', inauguradas por la Rectora de la UCAM, Josefina García Lozano, junto con la vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez y el director de la Fundación para el Conocimiento de Madrid, Federico Morán.

Durante el acto, Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM, ha insistido en que “con éste término hemos querido hacer referencia al sentido más amplio de frontera, no solamente física, sino también ese otro tipo de fronteras que, aun no siendo visibles, existen y hacen que la ciencia, a veces, no luzca en todo su esplendor”. Además, ha añadido que es necesario hablar del movimiento Open Access, divulgación de la ciencia a la sociedad, de la movilidad académica de investigadores, movilidad de investigadores en el mundo empresarial, o de la situación socio-política actual y la influencia de los fenómenos migratorios en la ciencia.

Entre las numerosas actividades de divulgación científica en las que han participado los doctorandos de los programas de doctorado en Ciencias de la Salud, Ciencias de la Tecnología y la Computación, Ciencias del Deporte y Ciencias Sociales, cabe destacar la mesa redonda donde han participado ponentes nacionales e internacionales de primer nivel, como Iván Claudio Suazo Galdames, vicerrector de Investigación y Postgrado Universidad Autónoma de Chile; José Antonio Gutiérrez Fuentes, director de la Fundación GADEA por la Ciencia y Borja Izquierdo Alonso, director de la Oficina Europea Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT.

Asimismo, la Universidad Católica de Murcia ha celebrado, en el mismo acto, la final del concurso 'Mi tesis en tres minutos', cuyo objetivo es premiar las habilidades de comunicación y puesta en escena de los doctorandos de la Escuela Internacional de Doctorado de la UCAM, clasificados el día anterior en un evento desarrollado en el plató de tv de la misma. Los tres finalistas, Amparo Roca Sabater, Beatriz Muñoz Rosique y Antonio Serrano Fernández, de los programas de doctorado en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, y Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental, respectivamente, han sido obsequiados con una beca del 100%, 75% y 50% del importe de la matrícula de doctorado del próximo curso.