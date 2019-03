La UCAM refuerza su compromiso con los eSports

La Universidad Católica de Murcia continúa su apuesta por los eSports becando a José Miguel ‘Josemi’ Pascual, creador de contenidos con cerca de dos millones de suscriptores en sus dos cuentas de Youtube, que estudiará el Grado en Psicología. De esta manera, la UCAM abona el pago de la preparación del acceso a la universidad para mayores de 25 años y permitirá a ‘Josemi’ compaginar, una vez pueda estar matriculado, los estudios del Grado en Psicología con su trabajo como creador de contenidos. José Miguel Pascual ha puesto en valor el trabajo de la UCAM con los eSports y ha destacado que exista una universidad que apoye a los profesionales de los deportes electrónicos.

La firma de la beca “se enmarca dentro de nuestra colaboración con aliados estratégicos, en este caso del equipo de Wild Gaming y, a través del convenio que tenemos hemos becado a un nuevo streamer y jugador”, ha explicado Tao Martínez, director de estrategia de UCAM eSports. Por su parte, Óscar Tornero, jefe de operaciones de Wild Gaming, ha destacado que la UCAM pueda ayudar a José Miguel Pascual a llevar a cabo sus estudios durante su carrera como streamer. De esta forma, José Miguel Pascual se convierte en el primer estudiante becado a través del convenio con Wild Gaming.

Luis Pérez, jugador de LOL, también ha sido becado

La UCAM también ha becado a Luis Pérez, jugador de League of Legends (LOL) conocido como ‘Koldo’, que ha querido agradecer a la Universidad el esfuerzo por permitirle compaginar los estudios del Grado en Ingeniería Informática con su profesión de jugador de LOL. “La UCAM me ha dado la oportunidad de poder estudiar después de salir de una universidad que no me permitía compaginar mis estudios con mi carrera profesional”, ha comentado Luis Pérez. Además, ha declarado que “la UCAM ha sido la única universidad capaz de solucionar este problema y estoy muy agradecido por ello”.