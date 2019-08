La UCAM participará en las rutas europeas del sabor

El nuevo proyecto europeo tiene como objetivo crear inventarios gastronómicos territoriales con los principales productos de la zona, impartir módulos de formación sobre la calidad de sus productos, talleres de análisis sensorial y contexto histórico del patrimonio gastronómico del país, entre otros. Además, en cada uno de los países socios (España, Italia, Francia y Portugal) se celebrarán una serie de eventos europeos, ‘rutas europeas del sabor’, que convertirán a estos jóvenes en embajadores gastronómicos de sus regiones.

La UCAM, a través del Grado en Gastronomía y la Oficina de Proyectos Internacionales, participa en el proyecto con la finalidad de abrir nuevas fronteras a los alumnos de grado y FP, y de complementar la formación de los alumnos con este tipo de iniciativas internacionales.

“La participación en este proyecto europeo consolida la apuesta de la UCAM por la gastronomía y el área de la nutrición, y supone una oportunidad para investigadores y alumnos de enriquecer sus conocimientos a través de estancias y colaboraciones con otros centros de investigación de Francia, Italia y Portugal, estableciendo las bases de futuros proyectos formativos en colaboración”, explica José María Cayuela, investigador principal del proyecto en la UCAM.

Entidades participantes:

Agence de l’alimentation nouvelle-Aquitaine (Francia) y Lycée Georges Desclaude , Eplefpa de de Saintonge (Francia), Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura(Portugal), Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (Portugal), Fundación Universitaria San Antonio - UCAM (España), Asociación empresarial de investigación Centro Tecnológico Nacional de la Conserva- CTC (España), Istituto Tecnico Superiore - Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale Agroalimentare - Fondazione ITS TECH&FOOD Parma (Italia) y Stazione Sperimentale per L’industria delle Conserve Alimentari- SSICA (Italia) .