UCAM Murcia CB no puede fallar ante Bilbao Básket

El UCAM Murcia atraviesa una racha de seis partidos perdidos de forma consecutiva. El conjunto universitario vuelve al Palacio de los Deportes con el aviso firme por parte del entrenador, de que no se repita “ninguna de las acciones del encuentro que jugamos el pasado domingo.El partido de Estudiantes es sin duda el peor que he vivido aquí como entrenador. Creo que la imagen que dio el equipo no merece ni el esfuerzo que hacemos diariamente, no solo ellos, sino todas las personas que forman parte del club. Pero creo que una vez reconocido y hablado entre nosotros, era importante desconectar y volver a entrenar no concienciados con ganar, sino concienciados con no volver a repetir que ningún equipo de la liga tenga más intensidad o luche más que nosotros como ocurrió el día de Estudiantes”, comenta de forma contundente Sito Alonso.

El técnico madrileño ha sido muy tajante a la hora de abordar en rueda de prensa una pregunta referida a si ve el partido ante Bilbao como un ultimátum. “No me preocupa porque cosas que no dependen de mí. Creo que es una situación que no depende solo de una persona, me preocupa el no dar la sensación de equipo intenso. El ultimátum es para el que no juegue como yo exijo en cuanto a intensidad.”

Llega posiblemente el equipo revelación de la temporada. Un recién ascendido que está encontrando en Balvin y Bouteille dos de los jugadores más destacados de la Liga Endesa. “No solo estos dos jugadores. Todos ellos están rindiendo un nivel por encima de lo que nadie esperaba. Es un equipo al que le tengo más respeto de lo normal porque pasé temporadas magníficas ahí. Pero, con todo el respeto a la pregunta, no me interesan en absoluto. Solo me interesa el UCAM Murcia. Lo que vayan a hacer cada uno de los jugadores en el partido. Estoy deseoso de verlo”.

En el capítulo de lesionados, aún no está claro con cuántos jugadores podrá contar Sito Alonso para el partido. “De momento no contamos seguro con Dino Radoncic, es duda Manu Lecomte y Jarell Eddie. No me importa quién esté o quién no, pero me importa el carácter que demuestren en el partido. Askia Booker tampoco me importa si mete o no mete, me importa la intensidad que ponga en el partido”.

El encuentro se disputará mañana sábado a las 18:00 en el Palacio de los Deportes de Murcia.