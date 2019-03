La UCAM clausura las XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado

La Universidad Católica de Murcia ha clausurado hoy las XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado con las conferencias impartidas por José Manuel Rodríguez González, director de la Cátedra de Medicina y Cirugía Solidaria de la UCAM y Odontología Solidaria y de José Luis Calvo Guirado, director de la Cátedra Internacional “Investigación Solidaria”, también de la Universidad Católica.

Ambos conferenciantes han puesto de manifiesto sus proyectos de ayuda en los países más necesitados. Por un lado, José Manuel Rodríguez ha desarrollado su programa de cirugías en distintas regiones de África. Por otro lado, José Luis Calvo ha transmitido la labor que va a desempeñar, junto a cinco alumnos de la UCAM, en las zonas menos desarrolladas de América Latina “en colaboración con la Universidad de Bucaramanga, vamos a ayudar a que las personas que han salido de las guerrillas de las FARC puedan tener prótesis dentales y recuperen su calidad de vida”, afirma el doctor.

Manuel Cabello, alumno de odontología que viajará a Bucaramanga, añade que “cuando el doctor Calvo nos propuso este proyecto, no me pude negar, es algo que me hace mucha ilusión y estoy deseando empezar ayudar”.

Acto ecuménico y agenda

Ayer jueves por la noche, en el marco de estas jornadas, tuvo lugar un encuentro ecuménico en la parroquia de San Francisco de Asís de Murcia en la que participaron representantes de las iglesias Católica, Ortodoxa, Luterana, Anglicana y Evangélica.

Por otro lado, mañana sábado 2 de marzo, tendrá lugar la I Muestra de Folklore Internacional a las 19:00h, en el colegio Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas del Puente). Este evento contará con la participación de diversas entidades de

Latinoamérica, África y Ucrania.

Además, la XVIII Muestra Internacional de Voluntariado, instalada en el Paseo de Alfonso X, seguirá abierta hasta este domingo 3 de marzo.