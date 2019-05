Toni Arranz: "El equipo está muy decepcionado"

Los jugadores del primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol han regresado esta mañana al trabajo en El Mayayo para preparar el último choque de esta temporada, que se disputará este domingo en La Condomina, a las 18h, frente al Talavera de la Reina.

Para hablar de la actualidad del conjunto universitario, Toni Arranz ha sido el encargado de comparecer hoy en rueda de prensa. El centrocampista ha declarado que “el vestuario está decepcionado sobre todo después de la primera vuelta que se hizo. Por méritos propios, el equipo se merecía finalizar la temporada en playoffs, pero en la segunda vuelta se han dado ciertas circunstancias para que, a falta de una jornada, no tengamos ninguna opción de acabar entre los cuatro primeros”.

“No son excusas, pero durante este año hemos tenido muchas lesiones y hemos perdido partidos puntuales en los últimos minutos, a pesar de tenerlos controlados. Esas circunstancias nos han marcado esta temporada”, añadió.

El UCAM Murcia se encuentra quinto con 63 puntos a falta de una jornada para finalizar la competición. Toni Arranz ha afirmado que “yo le pondría una nota alta al equipo por todas las adversidades que ha tenido que vivir a lo largo de este año, aunque no haya terminado en playoffs”.

El centrocampista, que llegó este verano al UCAM Murcia, ha hablado también sobre su futuro ante los medios de comunicación: “Me han preguntado mucho durante estos meses atrás sobre mi renovación. En esos momentos solo pensaba y me centraba únicamente en acabar la temporada al máximo nivel para poder ayudar a mis compañeros a conseguir los objetivos marcados. A partir de ahora volveremos a activar las conversaciones para solucionar mi futuro”.

“Valoro mucho lo bien que he estado este año y todo lo que he aprendido. Aquí he tenido la oportunidad de poder seguir creciendo como jugador. El UCAM Murcia siempre hace proyectos atractivos, así que pronto nos sentaremos e intentaremos dejar arreglado este tema, cuanto antes mejor”, finalizó.