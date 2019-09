Suspendidas las clases en toda la región en la jornada del jueves

La Consejería de Educación y Cultura ha decidido suspender toda la actividad de los centros educativos de la comunidad autónoma para este jueves 12 de septiembre de 2019.

Los centros educativos permanecerán cerrados durante toda la jornada de mañana.

Según el comunicado de la Consejería, "ante el aviso de nivel rojo por fuertes lluvias declarado por la Aemet para este jueves, y tras las recomendaciones realizadas por Protección Civil y '1-1-2' , la Consejería de Educación y Cultura ha decidido suspender toda la actividad de los centros educativos de la Comunidad para este día 12".

"Esta decisión se toma con el fin de evitar riesgos incensarios para el alumnado, docentes y personal de Administración de Servicios, por tanto, los centros permanecerán cerrados".

Recomienda la Comunidad educativa, en general, que permanezcan atentos a los posibles comunicados que la Consejería puede emitir a lo largo del jueves de cara al viernes.

Por otra parte el Ayuntamiento ha decidido suspender la actividad en todos los centros educativos del municipio, ante la previsión de fuertes lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las próximas horas.

Esta medida se contempla tanto para los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como Institutos de Educación Secundaria y Escuelas Infantiles del municipio.

De esta manera la Consejería de Educación y Escuelas Infantiles ha decidido suspender las clases para mañana, jueves 12 de septiembre, en todos los centros educativos de la Región de Murcia.

El Ayuntamiento recomienda que mientras permanezca activada la alerta no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no establecer vehículos en zonas inundables.

El Twitter de la Policía Local estará activo las 24 horas del día ofreciendo tota la información actualizada sobre los incidentes que se vayan produciendo. Lo hará a través de su canal de Twitter de la Policía Local (@MurciaPolicia).