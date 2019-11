"No somos votos, somos pescadores", gritan los pescadores del Mar Menor

"No somos votos, somos pescadores" es la voz de los pescadores del Mar Menor. Se sienten engañados y utilizados por los políticos. Hoy se han acercado hasta murcia para protestar por la situación generada despues de la DANA y de la aparición de miles de peces muertos. Un total de 65 barcos llevan más de un mes sin faenar y a fecha de hoy no tienen compromiso firme de ayudas por ninguna parte. Lo que les ofrece la comunidad no es suficiente tal y como explicaba el patron mayor de la cofradia de San Pedro del Pinatar Jesus Gómez.

Representantes de la Cofradía de San Pedro exigen soluciones a las puertas de la Consejería tras cesar su actividad hasta 2020. López Miras les promete «las ayudas legales máximas» y pide una reunión de «10 minutos» con Pedro Sánchez sobre el Mar Menor

El patron mayor tambien avisaba de que no van a parar hasta que repondan las dos administraciones como deben.

También denuncian los pescadores que la comunidad de Murcia ha dejado fuera del cómputo para las ayudas a mas de 20 barco.

Los pescadores han acudido hoy a Murcia con sus familias. Algunos de estos familiares alertan de lo grave de la situación, sobre todo mirando al futuro mas inmediato y al comportamiento de los mercados.

"Los pescadores del Mar Menor se sienten decepcionados, engañados y manipulados por los gobernantes y los partidos políticos, que no han estado a la altura de la respuesta que exigía la peor catástrofe ambiental de la historia de la Región de Murcia", señalaron en un comunicado.

Los pescadores reclaman ayudas por un montante global de 1 milón de euros por el lucro cesante. La comunidad recuerda que la mitad le corresponde al gobierno central. De la otra mitad, asegura que los pescadores tienen el dinero garantizado.