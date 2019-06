El SMS deberá indemnizar a la familia de un paciente que falleció sin hacerle una radiografía

El servicio murciano de salud tendrá que indemnizar con 200.000 euros, a la familia de un paciente, que murió tras no hacerle ni una sola radiografía. El hombre sufrió una peritonitis, que no se le detectó hasta varios días después de su ingreso en el hospital Morales Meseguer. Tenía 49 años y acudió a urgencias con un cuadro de dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea de cuatro días de evolución. El abogado de la asociación del defensor del paciente, Ignacio Martínez, asegura que en 8 días no se hizo ni una sóla radiografía, ni se barajó otro posible diagnóstico.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dictado sentencia, tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', mediante la cual se condena a la Consejería de Sanidad de Murcia a indemnizar con 200.000 euros e intereses a la viuda e hija única de un paciente fallecido tras un ingreso hospitalario por una asistencia médica contraria a la lex artis - forma habitual de actuar en un oficio-.

El Sr. C., de 49 años, vecino de Murcia y con antecedentes de enfermedad de Crohn, acudió a urgencias del Hospital General Universitario Morales Meseguer el día 29 de septiembre de 2015 por un cuadro de dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea de cuatro días de evolución. Ante estos síntomas se le diagnosticó una recidiva de dicha enfermedad y quedó ingresado a cargo del servicio de digestivo. Desde el ingreso del paciente y hasta el día 6 de octubre tuvo diversos episodios de dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre e inquietud, realizando el día 3 de octubre un vómito «en escopetazo con contenido alimentario maloliente»